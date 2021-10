Murió el ex secretario de Cultura Jorge Coscia

Fue cineasta, escritor y poeta. El programa Punto de Cultura fue uno de los hitos de su gestión.

El ex presidente del INCAA, diputado nacional y ex secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia murió este jueves tras atravesar una larga enfermedad. El ex funcionario de 69 años fue director de cine, novelista y poeta.

"Falleció Jorge Coscia. Gran ministro de Cultura, cineasta y escritor. Pero por sobre todo, gran compañero y militante. Lo vamos a extrañar. Por suerte nos queda su obra", escribió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

A penas se viralizó un mensaje de WhatsApp comunicando la noticia, se multiplicaron las publicaciones en las redes sociales para despedir a Coscia. Entre ellos está Luis D´Elía: "El ex presidente del INCAA, diputado nacional (MC) y ex secretario de Cultura de la Nación, *Jorge Coscia*, acaba de fallecer. Director de cine, novelista y poeta, Jorge Coscia sufrió una penosa enfermedad que llevó con valentía y estoicismo. Que en paz descanse".

Coscia nació en la Capital Federal el 26 de agosto de 1952. Fue egresado del Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC), que actualmente es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), perteneciente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Fue diputado nacional entre 2005 y 2009. Se desempeñó como Secretario de Cultura de la Nación durante dos gobierno de Cristina Kirchner entre el 2009 y el 2014.

Entre sus películas se destacan: Mirta, de Liniers a Estambul; El general y la fiebre y Luca vive. Las obras literarias que publicó son: Del estallido a la esperanza, La esperanza sitiada, La encrucijada del Bicentenario, los libros de poemas Che Cuba (con Ariel Mlynarzewics), Balada del árbol que fue rosa y las novelas Juan y Eva y El bombardeo.

En 2020, fue condecorado con la Rosa de Cobre, el premio honorífico que entrega la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Los programas más destacados de su gestión

Como secretario de Cultura entre sus obras más reconocidas aparece Puntos de Cultura que brinda subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos culturales, con o sin personería jurídica, que desarrollen iniciativas artísticas y culturales que promuevan la inclusión social, la identidad local y la participación ciudadana. Luego de más de una década de gestión, la Red Nacional de Puntos de Cultura ya está conformada por 677 Puntos de todo el país.