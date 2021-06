Asesinato de joven Qom: Capitanich exoneró a los policías

Los agentes fueron detenidos por pedido de la fiscalía. Fuerte condena del gobernador en las redes.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, repudió el asesinato de un joven Qom José Lagos de 23 años en el barrio Los Silos de la localidad de General San Martín y sostuvo que no pueden mantener policías violentos en las fuerzas de seguridad. Además comunicó que cinco policías fueron detenidos por orden de la fiscalía y separó de forma inmediata del Director de Zona y Supervisores de la Dirección Regional de la localidad.

"La policía es un agente auxiliar de la justicia. Un agente que como cualquier funcionario público es un servidor y en el cumplimiento de sus funciones debe garantizar la seguridad de todos y todas", escribió Capitanich en un hilo de Twitter.

El gobernador sostuvo que la violencia es inadmisible, enfatizó en que la muerte es inexplicable y afirmó que no pueden tolerar "un integrante que cometa semejante acto de barbarie". El mandatario explicó que los oficiales deben tener una capacitación mayor para lograr controlar hechos de violencia.

"Una vida no puede recuperarse, pero la justicia debe reparar este acto siniestro. No puede, no debe haber en nuestras fuerzas de seguridad un miembro que admita siquiera la posibilidad de utilizar un arma para matar a otro hermano", escribió el gobernador.

Además de la detención de la policía y el relevamiento de los directivos de la zona, Capitanich informó que decidieron la designación de un interventor de la Dirección Regional, la constitución del Estado como querellante particular de la causa y la supervisión por parte del Comité de Prevención de la Tortura y Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nacional y provincial.

"Nuestro dolor es inmenso. Nuestro compromiso es irrenunciable. Nuestra lucha es histórica", afirmó el mandatario para cerrar su mensaje.

Capitanich se comunicó con la Secretaría de Derechos Humanos para investigar el crimen

Capitanich, se comunicó el viernes con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti para pedirle la intervención de ese organismo ante la muerte de un joven de la etnia Qom con el propósito de "garantizar total transparencia en el esclarecimiento del hecho".



Fuentes de la Secretaría indicaron que en una conversación telefónica, "el gobernador mostró una gran preocupación y se comprometió a investigar lo sucedido y sancionar a los responsables". “Valoramos la pronta reacción del gobernador Capitanich porque el repudio y la sanción desde la conducción política son indispensables para terminar con estos hechos”, aseguró el Secretario de Derechos Humanos a través de un comunicado.



La Secretaría viene realizando un trabajo articulado con todas las provincias para la prevención y sanción de hechos de violencia institucional, señalaron voceros oficiales. "En el caso de Chaco, el gobernador y el Secretario han firmado un convenio para la formación en derechos humanos a las fuerzas de seguridad, y la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial cuenta con un centro de denuncias de violencia institucional que articula acciones con el centro de denuncias nacional", se señalo.