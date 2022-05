Milei está a favor de la libre portación de armas tras la masacre de Texas

En Estados Unidos, los disparos son la principal causa de muerte en niños y superan a los accidentes de tránsito. Esta semana, 19 niños y dos maestros fueron asesinados por un tirador en Uvalde, Texas.

El diputado de la Liberad Avanza Javier Milei afirmó que está a favor de la libre portación de armas en la Argentina. La fuerte confesión ocurre luego de que un joven de 18 años matara a más de 20 personas en el estado de Texas donde se permite la tenencia y portación de armas casi sin restricciones.

"Yo digamos como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís las armas, los delincuentes no dejan de usarla, se aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente", señaló Milei en TN.

Por su parte, el dirigente liberal Carlos Maslatón salió en defensa de Milei y la portación de armas. "Milei quiere armar a la población para que delincuentes y terroristas no tengan impunidad. Que sepan que cuando salen a matar les puede salir mal el operativo. Con el equilibrio de fuerzas, se alcanza la paz. Con armas de un solo lado, es guerra y masacre contra el débil", escribió en Twitter.

Las armas son la principal causa de muerte en niños en Estados Unidos

Las armas de fuego superaron por primera vez en 2020 a los accidentes de automóvil como principal causa de muerte entre los menores de edad en Estados Unidos, según un informe de la red estatal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En 2020 murieron en Estados Unidos 4.368 menores de edad por disparos, una tasa equivalente a 5,4 por cada 100.000 habitantes.

En ese período, 4.036 menores fallecieron por accidentes viales, que hasta entonces eran la principal causa de muerte de niños y adolescentes, según la agencia de noticias AFP. La brecha entre ambas causas fue cerrándose, hasta invertirse, desde que en las últimas décadas se mejoraron las medidas de seguridad en el tránsito mientras fueron incrementándose las muertes por el uso de armas de fuego.

Esa tendencia es consistente con evidencias de que la violencia con armas aumentó durante la pandemia de coronavirus por causas aún no totalmente claras, según una carta publicada la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine. Los autores de ese artículo sostuvieron que “no puede suponerse que se revertirá a los niveles prepandemia”.

De las muertes de menores por armas en 2020, dos tercios fueron homicidios, mientras 30% fueron suicidios, 3% accidentes y 2% no fueron esclarecidas, según los CDC. De acuerdo con ese informe oficial, las muertes por armas de niños y adolescentes negros fueron cuatro veces mayores que las de menores blancos y el segundo grupo más afectado fue el de indoamericanos.

Asimismo, los varones están seis veces más expuestos a morir que las mujeres. En materia geográfica, la mayor tasa de muerte de menores por armas se registró en la capital, Washington, seguida por los estados Luisiana y Alaska. El editor jefe de la revista Science, Holden Thorp, exhortó en un artículo publicado hoy a investigar más el impacto de las armas en la salud pública.