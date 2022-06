Javier Milei defendió la venta de órganos: "Es un mercado más"

Una vez más, el diputado liberal justificó el comercio ilegal de partes del cuerpo. Es una cuestión de la decisión del individuo. "¿Quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona?", lanzó.

Otra vez, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei hizo una defensa de la venta de órganos. En una entrevista con el empleado del Grupo Clarín, Jorge Lanata, el legislador libertario sostuvo que el comercio ilegal de partes del cuerpo "es un mercado más" y hasta llegó a utilizar el argumento "mi cuerpo, mi decisión", tan repetido por el feminismo durante el reclamo por el derecho al aborto legal, para justificar su postura.

“El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas. Es una decisión de cada uno. Por qué no puedo disponer sobre mi cuerpo", afirmó Milei, en una entrevista con Radio Mitre.

En ese marco, reiteró que "mi primera propiedad es mi cuerpo", por lo que insistió: "¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que genero? O sea, hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”. Lanata se manifestó en desacuerdo con el diputado, poniendo como ejemplo su experiencia personal con los trasplantes de órganos.

Así fue la conversación entre Javier Milei y Jorge Lanata sobre la venta de órganos

JL: Cuando empezó todo mi problema, un día me vienen a ver y me preguntan, ´¿por qué no comprás un riñón en Bolivia?´ Y yo no puedo comprar un riñón. Te cuento lo que sentí, que un pobre pibe que capaz que necesita estudiar va a venderme un riñón por plata. El problema no está en el hecho de la disponibilidad de la persona, sino en tasar en dinero algo que es irremplazable.

JM- En principio tiene algunas cuestiones en el medio. si había un precio, alguien se lo puso (...) la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión.

JL -La desesperación Javier, el hambre...

JM - Entonces lo vamos a poner en otros términos, si no le terminás comprando el órgano, por la cuestión de hambre se termina muriendo y no tiene vida. Es una cuestión de la decisión del individuo. Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decidió venderte el órgano, ¿en que afectó la vida, la propiedad o la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad”.

Milei y su defensa a la venta de órganos

La semana pasada, Milei había participado de un debate en Perfil con el dirigente social Juan Grabois. Allí, el liberal hizo pública su defensa a la venta de órganos. "En tu concepción, sería legítimo comprar un brazo para un tipo, porque le gusta coleccionar. Va a haber mucha gente dispuesta a hacerlo por una vivienda para su familia. Eso es una inmoralidad y una monstruosidad que no se puede aceptar", lanzó el dirigente cercano al Papa Francisco, a lo que el diputado respondió: "Si alguien se lo quiere vender, cuál es el problema".

La defensa del legislador de la posibilidad del individuo de "disponer de su propio cuerpo" choca contra la postura pública de Milei respecto a la legalización del aborto. A fines del año pasado, cuando un medio de Brasil le consultó sobre la aprobación de la ley, afirmó: "El liberalismo respeta el derecho a la vida de todos y el aborto es un ataque contra la vida. La vida es un continuo que termina con la muerte".