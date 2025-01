El periodista Roberto Navarro alertó que el gobierno de Javier Milei no va a permitir que se homologuen paritarias por lo que los sueldos no volverán a subir en la Argentina. El conductor de El Destape Radio recordó todos los ataques del libertario a los trabajadores como la restitución del impuesto a las ganancias, la suba del monotributo, el aumento de las tarifas y de los alimentos.

"Finalmente el presidente va a prohibir subir Los sueldos. Uno se vuelve a preguntar qué festejan los que festejan. ¿Cuál es la joda? ¿Que como dijo la Cruz Roja uno de cada tres jubilados pase hambre? ¿Que como dijo UNICEF un millón y medio de pibes se vayan a dormir sin comer? ¿que ya hayan muertos más de 100 personas porque el Estado le cortó los medicamentos? Qué más necesitan para entender que esto es un despojo, que es un saqueo", se preguntó Navarro.

"Ayer la Cámara Argentina de Comercio que es muy cercana a Milei reconoció que no se va a recuperar el consumo. Es decir que si comes menos carne, que si tu pibe toma menos leche, eso no se va a recuperar. Mariano Martín publicó que el gobierno nacional no va a homologar paritarias. Es decir que marcha hacia la paritaria cero. Hace unos meses no se había adelantado Mariana Martín que tendían a la paritaria 1% mensual y eso pasó. Ahora el gobierno está diciendo que si vos que si tu sindicato negocia un 1% de aumento, el Gobierno no lo va a homologar", enfatizó.