Mentiroso, mentiroso: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro cuestionó al presidente Javier Milei por "mentir" al decir que su gestión evitó una hiperinflación, que saneó el Banco Central, que eliminó piquetes, que no devaluó la moneda y que se preocupa por los vulnerables, a la vez que apuntó contra "los grandes empresarios" que lo "aplauden" sólo porque su objetivo es que el mandatario libertario "baje el gasto" para que ellos puedan "pagar menos impuestos". Además, repudió que Milei intente "reescribir la historia en dos minutos" al describir como "inocente" al expresidente Fernando De La Rúa y como "culpable" al exmandatario Raúl Alfonsín.

"Dijo haber evitado una hiperinflación, es mentira, no había esa posibilidad. Dijo haber saneado el Banco Central, lo que se hizo fue pasar las deudas al Tesoro. Dijo haber eliminado los piquetes, el día después de que la ciudad estuvo inundada de piquetes. Dijo haberse preocupado por los mas vulnerables, es difícil decir una mentira mas grande. Ah no, después dijo que no había evaluado. Y después dijo que esta bajando la pobreza", enumeró Navarro durante su editorial en El Destape 1070.

El fundador de El Destape señaló que Milei dijo esas "mentiras" ante "grandes empresarios" congregados en la Fundación Mediterránea, quienes "lo único que quieren es bajar el gasto para pagar menos impuesto" sin importar "los costos" de esa medida. "No importa que la gente muera de hambre, por falta de medicamentos, no pueda estudiar, cierren hospitales, los muchachos te aplauden. Esa elite argentina es la gran responsable de los pesares de toda la historia argentina, la vieja oligarquía, la burguesía fallida", planteó Navarro.

En esa línea, agregó que hay empresarios que lo consideran un presidente "pintoresco" pero que también "es belicoso, brutal y cruel". "Vamos naturalizando ese paisaje miserable día a día. Milei fue votado diciendo que la justicia social era una aberración y una parte de la población lo aplaudió y la otra no lo entendió. Lo peor es que ahora saben de qué se trata y ahora lo siguen aceptando", explicó.

Entre otras "mentiras" que aplaudieron los empresarios también estuvieron las acusaciones que Milei hizo a Alfonsín sobre una hipotética participación en un "golpe de Estado" en el año 2001 contra el por entonces presidente De La Rúa. "Acusarlo a él de golpe de Estado es dar vuelta la historia y la gente lo acepta. Puso como inocente a De La Rúa, que nos llevó a la peor crisis de la historia y que mató a 40 personas, y como culpable a Alfonsín, padre de la democracia. Reescribió la historia en dos minutos y fue aplaudido", apuntó.

Además, advirtió que la gestión de De La Rúa cayó por "una crisis financiera" incluso cuando "el riesgo país era muy bajo y la inflación muy baja" y aseguró que "hay riesgos tremendos" de que eso pueda suceder porque "la historia te lo muestra". "Mirarse en el espejo de un fracasado y un genocida como de La Rúa le parece buena idea a el y a los empresarios pero es terrible idea", indicó.