Arde la UCR: fuerte acusación contra De Loredo y su vínculo con Milei: "Las pruebas están"

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical se quebró y todas las miradas están puestas a Rodrigo De Loredo , el legislador que en medio de la discusión para sostener la unidad del espacio participó de la mesa legislativa convocada en Casa Rosada por el Gobierno de Javier Milei. En este marco, legisladores y legisladores lanzaron fuertes acusaciones contra el radical.

Marcela Coli, una de las legisladores nacionales que responde a Facundo Manes y que decidió conformar un nuevo espacio dentro de la Cámara Baja, afirmó que no le “extrañaría que de Loredo sea candidato de Milei”.

En diálogo con RE Fm 1073, Coli apuntó contra De Loredo y sostuvo que el legislador “nunca me dio la confianza de que sea un líder confiable”. Consultado sobre la posibilidad de que sea el próximo candidato de Javier Milei por la Libertad Avanza ratificó: "No me extrañaría que de Loredo sea candidato de Milei, las pruebas están a la vista”.

En esta línea, en charla con El Destape 1070, la legisladora Danya Tavela coincidió y afirmó que “De Loredo es aliado del gobierno”. Subrayó que el gobierno "ahora tiene 4 bloques aliados en el Poder Legislativo" y detalló que son "el PRO, La Libertad Avanza, un sector del radicalismo y el MID”.

La diputada nacional de la UCR también adelantó que ahora “el presidente del bloque va a ser Pablo Juliano". Agregó que no disputan para quedarse con el nombre de la UCR porque "no hay que seguir sumando con conflictos, es solamente una discusión de nombres".

El nuevo bloque de 12 diputados estará integrado por Manes, Pablo Juliano (elegido presidente), Marcela Coli, Manuel Aguirre, Juan Carlos Polini, Jorge Rizzotti y Carbajal, por el lado del neurocientífico. Carla Carrizo, Danya Tavela, Mariela Coletta y Marcela Antola irán por el lado de Martín Lousteau. Además cuentan con Melina Giorgi, que responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. En tanto, los otros legisladores que quedaron del lado de De Loredo -jefe de la UCR y que cuenta con 21 bancas- terminarán pasando al nuevo espacio,como Mario Barletta.

El miércoles, la decisión de De Loredo de ir con un grupo a la Casa Rosada provocó la ruptura del radicalismo en Diputados, previo a haber acordado un intento de conciliación en la reunión de bloque tras un llamado a una mesa de diálogo. El presidente del bloque del radicalismo en la Cámara Baja estuvo en la Rosada con Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Lisandro Nieri y Luis Picat, el único de los 5 radicales libertarios.

"En una reunión de trabajo con representantes del Gobierno Nacional en la que abordamos distintas iniciativas parlamentarias, particularmente el Presupuesto 2025, logramos asegurar que el financiamiento para la educación, la ciencia y la técnica no se suspenda el próximo año", dijo el legislador cordobés en X.