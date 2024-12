El Gobierno escuchó a Kicillof y quiere "revolearle por la cabeza" Aerolíneas Argentinas

El gobierno de Javier Milei está dispuesto a venderle Aerolíneas Argentinas al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ayer anunció que si Javier Milei decide desdeprenderse de ella, la provincia adquirirá el paquete accionario. "Se la vamos a revolear a Kicillof por la cabeza", anticipó a El Destape un hombre clave del Gobierno de Milei. Desde la Casa Rosada, expresó: "Si Kicillof quiere poner los 8500 palos que tuvo de pérdida, perfecto".

El gobernador dijo ayer que explorarán "los mecanismos legales" para quedarse con el manejo de la empresa y advirtió: “No permitiremos que se venda, no estamos en condiciones de que el gobierno destruya Aerolíneas”. Según detalló el dirigente “habló con varios gobernadores” sobre esta posibilidad y “con los trabajadores” de la empresa, y anticipó que podrían tomar una definición política “en conjunto”.

Desde Balcarce 50, una fuente inobjetable y principal impulsor de la idea de privatizar y vender Aerolíneas, le confirmó a este portal que ya trabajan para la evaluación jurídica para el traspaso. Y están haciendo foco en la Ley Bases, donde figura el traspaso de empresas públicas a las provincias, tal sería el caso de Aerolíneas.

Igualmente, en el Gobierno por ahora ven trabas en transferir una empresa pública a varias provincias por igual, como anticipó Kicillof en conferencia de prensa. Pero el traspaso directo de Aerolíneas a la provincia de Buenos Aires sí lo ven viable.

Kicillof este lunes expresó: “Vamos a trabajar con el sector aerocomercial y turístico, y con los sindicatos porque creemos que Aerolíneas Argentinas es una de las mejores aerolíneas de Latinoamérica y no tiene sentido lo que está planteando el Gobierno”, manifestó. Además apuntó contra Javier Milei: “Aerolíneas no requirió asistencia del tesoro nacional, que el gobierno nacional se deje de mentir”.

Por su parte, contrario a la línea interna del Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la primera voz pública de entre los libertarios que se refirió al tema Aerolíneas. Tildó la idea de Kicillof de "ridícula". "Es algo que no tiene sentido. Hacerse cargo de una empresa nacional, una provincia primero, una provincia que tiene déficit, que se endeuda ¿Qué va a asumir una empresa que todavía tiene déficit y se endeuda?", afirmó en Radio Rivadavia.

Francos además atacó a Kicillof: "Yo no entiendo cuál es la lógica, no sé si la lógica es cambiar el foco y creer que él puede ser la solución de los problemas. No nos olvidemos que más allá de que nosotros estamos arreglando las cuentas nacionales, las cuentas de la provincia de Buenos Aires no las está arreglando nadie. Entonces me parece que pretender asumir la deuda de la situación de la situación de Aerolíneas Argentinas con su deuda, yo creo que es una cosa absolutamente desproporcionada y ridícula", afirmó el jefe de ministros.

Milei decidió a último momento retirar el proyecto de privatización de Aerolíneas de las sesiones extraordinarias. En Casa Rosada argumentan que "está calmado el tema con los sindicatos y además no queremos paros y líos en plena temporada alta", expresó a El Destape una fuente que estuvo en las negociaciones con los aeronáuticos.

Si bien fue anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, aún no es oficial el temario de las sesiones para diciembre. Y Milei está terminando de decidir qué temas envía. "No está definido el temario, estamos buscando los consensos necesarios. Hoy no se va a llamar, estamos viendo cuándo".

Ya confirmaron en Casa Rosada que no habrá finalmente Presupuesto 2025 y lo que más se está trabajando es un tema que obsesiona al asesor presidencial Santiago Caputo. Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. "Queremos evitar el decreto", aseguran en el Gobierno. Puede haber más llamados a extraordinarias por este tema para enero o febrero.