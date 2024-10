El feroz ataque de Javier Milei a Victoria Villarruel: "Espantoso"

El presidente Javier Milei volvió a tomar distancia de su vicepresidenta Victoria Villarruel al catalogar de "espantoso" al gobierno de la exmandataria María Estela Martínez de Perón, luego de que la titular del Senado la homenajeara en la cámara que preside.

Desde Córdoba y en el marco del aniversario 47° de la Fundación Mediterránea, el mandatario señaló que la gestión de se extendió desde el fallecimiento de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974 hasta el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, implicó "la triple A y el decreto de aniquilamiento y aberraciones adicionales".

También, indicó que "en el medio, sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres". El mandatario fue recibido en el aeropuerto local, en la previa al mediodía, por el gobernador cordobés Martín Llaryora, junto a quien se trasladó al Centro de Convenciones.

Milei celebró la baja de la inflación

“Estamos frente a un evento histórico: una forma no convencional de bajar la inflación”, afirmó Milei. Y agregó como resumen: “La inflación mayorista viajaba a un 54% mensual y el último número fue 2% o sea anualizada 28%. ¿Cómo hicimos para que baje?. Caputo y yo no hacemos cursos con Copperfield de magia”.

“Otra característica es que no tenemos controles de precios y no tenemos un cambio fijo. Al tener un crawling peg del 2% tenemos una inflación que es el crawling peg mas la tasa de inflación internacional, lo suma aproximadamente un 2,5%. Si el registro del último dato del INDEC es 3,5% es que la inflación real viaja al 1%. Eso llámenlo como quieran pero es lo más parecido a un sueño después del infierno que vivimos", analizó el mandatario.

Por otra parte, el Presidente no se privó de insistir con la traza de objetivos y no plazos que pretende instalar el Gobierno: “Lo que nosotros hicimos fue no dar fechas porque somos un gobierno liberal libertario, el primero de la historia mundial y cuando asumimos había un descalabro enorme. Pudo haber sido la crisis más importante de Argentina".

Por último, sostuvo: "Otra característica importante es que nosotros no hicimos un plan Bonex, que tanto nos acusaron en la campaña presidencial. Nosotros fuimos los únicos en hablar de los pasivos remunerados, sin dar fechas porque somos un gobierno liberal libertario y el proceso debía ser a mercado. Lo que parecía imposible, lo resolvimos en seis meses".