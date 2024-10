El espanto de Milei debe servir para unirnos: el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro analizó la imagen de Javier Milei en la sociedad y reflexionó sobre el apoyo que tiene el mandatario pese a las medidas que está llevando adelante. Planteó que hay un desinterés de lo que le pasa al otro y cómo los cambios tecnológicos afectan a la percepción. Llamó a la unidad del peronismo y la construcción de líderes que guíen a la gente.

“Un reciente informe confirmó que a la mitad de la gente no le importa que Milei vacía los hospitales, no le importa que le bajen los ingresos a los jubilados, que tenga un aire autoritario verbal, no importa el millón de pibes que se va a dormir con hambre y el peligro fascista que a veces muestran en actitudes”, planteó Roberto sobre el apoyo de la mayoría de la sociedad a Milei.

En su editorial en El Destape 1070, Navarro sostuvo que esto se puede deber al cambio en el ser humano y detalló que “hay varios ensayos últimamente del impacto de las redes, de un cambio antropológico y se habla de un homo sapiens menos inteligente y más cruel, es decir el desinterés por lo que le pasa a los otros”. También planteó que ‘hay una baja estima por la democracia, porque al hombre no le importa la democracia, llama ratas a los legisladores y a la gente no le importa”.

“¿Qué pasa mientras tanto? del otro lado, la principal opción que el peronismo sigue peleando muy fuerte, entonces yo imagino que cuando algunos se desilusionan con Milei y mira para el otro lado, encuentras lo que vio los últimos cuatro años, y, eso ya no debe ayudar", planteó.

“Hay un tema con un sector de la sociedad que ha cambiado, pero también hay falta de líderes que guíen a la sociedad, que muestran el rumbo, que sean ejemplos”, cerró.