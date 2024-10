El casamiento de Milei y Macri, “Misión 92-24” para el Congreso y Marra afuera

Javier Milei y Mauricio Macri oficializaron su casamiento esta semana. Si en palabras del expresidente que dijo que "para casarnos primero tenemos que convivir", en los últimos días firmaron ambos la libreta roja. Fue una semana de renuncias y cambios en varias áreas clave y sensibles del Gobierno. El Presidente eligió siempre por el color amarillo. Desde Mar del Plata, Milei terminó de ponerle el anillo a Mauricio: “Trabajamos regularmente con el presidente Macri y tenemos un diálogo muy profundo”, dijo al salir del Coloquio de Idea cuando le consultaron por el cambio en Energía.

Es que ayer el Gobierno echó al Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, tras una larga interna con el ministro de Economía Luis Caputo. Su lugar fue reemplazado por María Tettamanti. Esta nueva funcionaria fue CEO de Camuzzi, la distribuidora de gas que controla Alejandro Mac Farlane, cercano a Mauricio Macri. Aunque en un principio se tironearon entre el líder del PRO y Patricia Bullrich por adjudicársela, Tettamanti tiene vínculo más allegado al exmandatario.

El Gobierno intentó vender que Chirillo renunció por cuestiones de salud (esa versión también es verídica), lo cierto es que fue despedido por Caputo. Hacía meses que el ministro quería sacárselo de encima.

A minutos del anuncio que hizo el Gobierno sobre esta renuncia, en la Casa Rosada hubo un desfile llamativo por el despacho de Santiago Caputo. Primero llegó José Luis Manzano, dueño de Edenor, la mayor distribuidora argentina de electricidad. Se fue Manzano y a los minutos arribó "Toto" Caputo para juntarse con su sobrino.

Milei finalmente abrió la canilla a puestos de poder para el PRO de Macri. Sucede días después de una serie de reuniones en privado que tuvieron Santiago Caputo y Macri. El asesor presidencial era una de las principales trabas para el ingreso de funcionarios macristas a la gestión. Pero la necesidad hizo doblegar a Caputo: es que necesitaba los votos del PRO para el veto universitario. Los amarillos cumplieron. Ahora empezó a pagar el Gobierno.

Igualmente, por ahora no hay nombres rutilantes ni de primera línea del PRO en los principales lugares de Gobierno. Pero es un comienzo próspero en este matrimonio. La Secretaría de Energía es un lugar estratégico.

En otro ministerio gigantesco como es el Capital Humano también empieza a haber movimientos y se empieza a abrir Sandra Pettovello a los amarillos. Esta cartera está en plena reorganización y terminando de definir un nuevo organigrama. Si bien ya hay altos funcionarios del PRO, esperan el ingreso de algunos más.

La ministra Pettovello tiene muy buen vínculo con Macri. "El tema es la necesidad. Son muchos lugares y La Libertad Avanza no tenía ni tiene gente para ocuparlos todos", analizó ante El Destape una fuente de esa cartera.

Rumbo a las elecciones

El matrimonio por ahora es de gestión. Pero se empieza a abrir la discusión más grande que es el casamiento electoral. El lunes pasado se dio la reunión habitual de LLA, el PRO y el MID en Casa Rosada. Pero hubo un plus. Quedaron a solas en una reunión durante más de media hora Santiago Caputo y Cristian Ritondo, titular del bloque amarillo en Diputados y hombre fiel de Macri. De hecho, ambos se mostraron juntos en el Patio de las Palmeras y se dejaron fotografiar.

Quienes lo rodean a Caputo, tras ese encuentro lo escucharon nombrarlo como una posibilidad para encabezar la lista de Diputados en una posible alianza en la provincia de Buenos Aires. Además de Ritondo, quienes pelean por ese lugar son José Luis Espert y Diego Santilli. Hoy LLA y el PRO están negociando en qué distritos conviene ir juntos y en cuáles. En PBA es una posibilidad ir en alianza entre amarillos y violetas para hacerle fuerza al peronismo.

En CABA la cuestión cambia y sobre todo para elegir senadores. En 2025 se votarán para el Senado en la Ciudad, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Una de las personas de la Casa Rosada que negocia con el PRO analizó: "Nosotros tenemos que ir en la Ciudad separados. Porque le hacemos el 2-1 al PJ. Si vamos separados, el peronismo sale tercero y se queda sin senador".

Santiago Caputo ya tiene preparada la estrategia. Lo quiere poner a Manuel Adorni como cabeza de lista de LLA a senador. Pero teme que se presente a último momento por el PRO en CABA un tal Mauricio Macri. Ahí, la quiere hacer jugar a Patricia Bullrich, en lo que sería la interna de las internas.

Este viernes, el principal ladero de Bullrich dio aviso en Twitter y confirmó esta versión. Juan Pablo Arenaza escribió: "El año que viene hay que sacar a estos del Senado y poner alguna PIBA valiente que realmente represente a los porteños". "Piba", claro, es el sobrenombre de Bullrich.

El objetivo en la Casa Rosada es llegar a 92 diputados libertarios puros y 24 senadores violetas tras las elecciones de 2025. Hoy tiene solo 38 en la cámara baja y 8 en la cámara alta.

Uno que va a ver el 2025 desde afuera con la ñata contra el vidrio es Ramiro Marra, el "primer libertario" y uno de los creadores de Milei. En la Casa Rosada tiene la entrada prohibida. Y eso que figura como asesor ad-honorem del Presidente. Pero las internas con la hermana del mandatario, Karina Milei, lo liquidaron. De hecho, en el Gobierno ya anticipan: "Del nuevo La Libertad Avanza a nivel nacional no forma parte ni participará. Nuestro no es", dijo a El Destape uno de los armadores principales del partido. Como diría Milei: "¡Afuera!". Parecería que no alcanza solo con sus tuits defendiendo a capa y espada esta gestión.