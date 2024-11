A 36 horas del triunfo, Milei aún no logró hablar con Trump

Javier Milei aún no logró conversar con Donald Trump. El Presidente argentino no pudo comunicarse con el mandatario electo de los Estados Unidos pese a que ya pasaron 36 horas del triunfo. El Presidente libertario volvió a la Casa Rosada luego de aguardar el miércoles en la quinta de Olivos para felicitar telefónicamente a Trump. Fuentes del entorno de Milei confirmaron a El Destape que no hubo comunicación entre ambos.

"Habló solamente con Elon Musk ayer a la noche. Es importante porque Musk es parte del entorno de Trump, va a ser muy importante en el Gobierno de Estados Unidos", revelaron desde Casa Rosada a este portal. Se especula con que el dueño de Tesla y X sea ministro del nuevo presidente norteamericano.

En Casa Rosada no saben cuán se dará la comunicación entre ambos mandatarios. Evalúan si Milei viaja a Estados Unidos antes de que asuma Trump para visitarlo o a su asunción.

Milei llegó hoy temprano a la Rosada y mantuvo un encuentro virtual con el CEO de la empresa petrolera Shell. Por la tarde hará lo mismo con el Nº1 de la cadena de supermercados Carrefour.

Entre la agenda internacional, a Milei se le viene algunos encuentro de alto voltaje. Primero, el domingo 17 recibirá al premier francés, Emmanuel Macron. El 18 viaja al G20 en Río de Janeiro donde se negocia una bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. Y el 20 de noviembre recibirá Milei a Georgia Meloni, primer ministra italiana.

El Día de las Corbatas Rojas

El Gobierno celebró este miércoles la victoria de Donald Trump en las elecciones de EEUU contra Kamala Harris con corbatas rojas. Todos los funcionarios se calzaron esa prenda.

Fue una orden que dio Santiago Caputo a todos los ministros y secretarios. Trump era el favorito de este Gobierno aunque mantuvo un prudente silencio para no entorpecer la relación con el gobierno actual, que pertenece a los demócratas yankees.

El vocero presidencial Manuel Adorni dio una conferencia de prensa, donde felicitó a Trump. "Es un exponente del mundo libre, occidental y capitalista. Su liderazgo va a encontrar un apoyo incondicional de nuestro país para defender la vida, la libertad y la propiedad" dijo. Y agregó el vocero: "En nombre del Gobierno más votado de la historia argentina, hacia -como dijo el presidente Trump anoche- el movimiento político más grande de la historia de los Estados Unidos, felicitaciones. Que las fuerzas del cielo los acompañen".

Adorni estaba con corbata roja, al igual que el Secretario de Justicia Sebastián Amerio, que hizo un anuncio a su lado. El Gobierno bajó la orden de que todos los funcionarios debían tener corbata roja para celebrar la victoria republicana.

Un funcionario reveló a El Destape en los pasillos de la Casa Rosada: "Vine con corbata celeste y me agarró Santiago Caputo y me la sacó. Me compró una corbata roja, me la regaló y me pidió que me la ponga", contó.