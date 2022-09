El mal momento de Iguacel en TN por un cruce de Leandro Santoro: "¡Es mentira!"

El legislador desmintió afirmaciones vinculadas a la corrupción, el poder judicial y el atentado a Cristina Kirchner. "Pepín Simón continúa prófugo", le recordó.

El diputado nacional Leandro Santoro expuso al ex titular de Vialidad en el macrismo Javier Iguacel, denunciante de la causa Vialidad, al desmentir afirmaciones en el canal Todo Noticias (TN) acerca del atentado a Cristina Kirchner, la causa Vialidad y las causas judiciales en la gestión de Mauricio Macri.

"Primero hizo referencia a Alfonsín. No fueron nueve los paros generales, fueron trece y siempre Raúl Alfonsín estuvo predispuesto al diálogo con el movimiento obrero", comenzó corrigiendo Santoro al tomar la palabra en el canal de noticias. El legislador luego apuntó contra la oposición por hacer utilización política del atentado a Cristina Kirchner.

"Segundo punto: es mentira lo que decis que la convocatoria al diálogo se da a partir de las causas que tramitan en Comodoro Py. La convocatoria al diálogo se da a partir de que intentaron asesinar a la vicepresidenta de tu país", aclaró Santoro ante la mirada de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

Más tarde Santoro le reprochó a Iguacel que haya dicho que intentan manipular la Justicia a través del Congreso por el proyecto que busca ampliar el número de jueces de la Corte Suprema tras la jubilación y muerte de algunos magistrados en los últimos años. "Quieren meter jueces de la Corte Suprema por decreto como se hizo en la gestión anterior", preguntó Santoro.

Luego el diputado nacional recordó las causas judiciales en el macrismo y rememoró que el ex diputado del Parlasur y ex operador judicial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, continúa prófugo de la Justicia en Uruguay para no presentarse a indagatoria ante la jueza María Servini en una causa en la que investiga las presiones a los dueños del Grupo Indalo, al que pertenece el canal C5N.

"Publicaron un comunicado diciendo que el gobierno busca la impunidad. 8 veces fue llamada a indagatoria Cristina Kirchner y sin embargo nunca faltó a una. Pepín Simón continúa prófugo y el ex presidente Macri está haciendo lo imposible para que la causa Correo pase de la Justicia Nacional al Tribunal Superior de la Ciudad para buscar impunidad. Entonces cuando somos categóricos al hacer afirmaciones tenemos que tener en cuenta que tenemos historia", cruzó Santoro.

"Si por algo conocía a Macri desde muy chico fue porque se lo vincula con la obra pública y con la patria contratista", sostuvo el diputado en referencia a los vínculos de la familia Macri con la dictadura militar y el menemismo en los negociados por la construcción en el Estado.