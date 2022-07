Malvinas Argentinas: el embajador de EEUU dijo que le gustaría ver "una negociación" entre Argentina y Reino Unido

El embajador norteamericano, Marc Stanley, expresó su deseo de diálogo entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas y criticó la postura de Boris Johnson en el G7.

El embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, expresó este martes que le "gustaría ver una negociación" entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. También, cuestionó al primer ministro británico, Boris Johnson, por "no tener interés" en el reclamo argentino. El diplomático estadounidense expresó estos dichos en el marco de su visita a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado nacional.

“Estoy aprendiendo más sobre la cuestión todos los días. Estoy estudiando mucho y si tuviera que pensar una forma de solucionar esto, pero ahora no puedo, no se me ocurre nada. Lo único que podría decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes”, afirmó el diplomático. Luego, se refirió al diálogo que el presidente Alberto Fernández y Johnson mantuvieron en la reunión del G7 sobre el tema y expresó: “Johnson, el otro día, parecía no tener interés en continuar las negociaciones cuando habló con el presidente Fernández pero, es una cuestión complicada”.

Entre otros temas, también dijo que su país pretende "desesperadamente" una "fuerte relación" y una "asociación" con Argentina a lo que sumó que "hay compañías" norteamericanas "esperando en la puerta para ingresar" al país y enfatizó que aunque ambas repúblicas atraviesan situaciones conflictivas "las democracias prevalecerán". Stanley pronosticó pese a los desafíos de ambas naciones "ambas democracias van a prevalecer" y agregó: "Hay mucho en lo que podemos trabajar. De hecho, tenemos compañías de los Estados Unidos esperando en la puerta para ingresar a su país".

Por otro lado, añadió que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "fue impresionante" y enfatizó que veía "una oportunidad que se da una vez por generación para la Argentina". Frente a los desafíos económicos que tiene Argentina, a los que definió como "una gran ola", apuntó que "el mundo necesita combustible y comida" y en ese marco resaltó: "Y ustedes tienen todo eso".



En ese sentido, insistió con que Estados Unidos "está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo", y reiteró la idea de una asociación firme entre ambas naciones. El embajador advirtió que "el gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacan".

El reclamo argentino por Malvinas

En la reunión del G7, que se realizó en junio, Fernández y Johnson se vieron las caras. Según señalaron fuentes de la Rosada, desde el comienzo de la charla el mandatario argentino condicionó cualquier tipo de negociación económica o de otra naturaleza con Gran Bretaña a la apertura del diálogo por el conflicto territorial.

En la sesión especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller argentino, Santiago Cafiero, planteó que "es hora de que el Reino Unido no le tenga miedo a la paz", en un pedido para retomar las negociaciones sobre este conflicto. Además, sostuvo que "es momento" que" deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial". La delegación que asistió a la reunión del organismo global contó con la presencia de legisladores del oficialismo y la oposición

Previo a ese encuentro, Cafiero llevó el planteo al secretario General de las ONU, António Guterres. Este, según trascendió, busca que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de soberanía respecto de la Cuestión Malvinas, de conformidad con el mandato establecido hace 40 años y reiterado en numerosas resoluciones de esa Asamblea y de su Comité Especial de Descolonización. En ese marco, el español se comprometió a emprender dicha gestión tal como lo establece la resolución 37/9 de 1982.

China es uno de los paises que acompaña el reclamo argentino. En la última reunión entre Cafiero y el embajador chino en el país, Zou Xiaoli, el diplomático argentino agradeció el "permanente apoyo" del gigante asiático a la posición argentina en la Cuestión Malvinas, incluyendo la reciente intervención de ese país en el ámbito del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, del que es miembro.