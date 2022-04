La historia de un veterano de Malvinas que conmovió a Cristina Kirchner: "Es muy fuerte"

La vicepresidenta se emocionó al conocer la historia de un excombatiente de Malvinas. "Fuerte, muy fuerte", dijo con la voz quebrada.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó un acto homenaje a los excombatientes a 40 años de la Guerra de Malvinas en el Congreso de la Nación. Allí, en un extenso discurso, contó una historia que la conmovió: José Luis Lovey, además de combatir en la guerra, también es hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. "Qué Argentina, eh. Fuerte, muy fuerte", dijo con la voz quebrada.

Frente a funcionarios en el Congreso, la ex presidenta destacó que "a la historia hay que contarla completa" para que quienes lucharon por la patria no queden en el olvido. Allí, frente a soldados que lucharon en Malvinas, señaló: "Recién cuando se acercaba uno de los excombatientes, Lovey, me contó que además de ser excombatiente es hijo de desaparecidos. Su padre desapareció en 1976 en una fábrica, en un frigorífico en Avellaneda. Mi madre... Hijo de desaparecido y combatiente de Malvinas. Qué Argentina, eh... Mamita. Fuerte, muy fuerte".

Por otra parte, Cristina Kirchner analizó el tiempo atravesado durante el último golpe de Estado: "La verdad que a una dimensión personal o institucional, indefectiblemente las Malvinas nos conducen a una dimensión histórica. ¿Qué significó Malvinas, además? ¿Qué pasó en esta historia? Ustedes, los combatientes de Malvinas fueron finalmente, junto a las Madres, los que parieron la democracia. Y fue precisamente Malvinas, la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina". Recordó que el "bautismo de fuego" para ese partido fue el derrocamiento de 1930 pero remarcó que su discurso era una descripción de un ciclo histórico que trajo "mucho dolor" y no un "sentimiento militarista", porque "como peronistas no podemos, por origen e historia, ser antimilitares".

La funcionaria abrió el acto en el Congreso de la Nación en el que se homenajeó a empleados parlamentarios que fueron combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, al cumplirse el 40 aniversario del conflicto bélico. "A 40 años de Malvinas, en este mundo en que la energía y los alimentos son un botín de guerra, debemos prepararnos para revisar nuestro material de defensa. No hablo de material bélico, tenemos la primera reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. Fue nuestro gobierno el que recuperó Vaca Muerta", afirmó la vicepresidenta, quien recordó que la oposición no apoyó la votación de la estatización de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF).

Acerca de la lucha por Malvinas, la vicepresidenta dijo que es necesario utilizar la inteligencia, generar aliados estratégicos para lograr la recuperación y discutir las internas dentro de la propia Argentina. Estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y juntos entregaron diplomas a 17 exsoldados dejando inaugurada una jornada de conmemoración que incluirá un festival sobre la avenida Entre Ríos y una proyección de episodios sucedidos durante la guerra.

Una nota de distinción fue el discurso del diputado y ex combatiente Aldo Leiva, quien pidió seguir luchando con toda la unidad de América Latina y el Caribe para que el Reino Unido deje de usurpar las Malvinas.

Al momento de su discurso, Sergio Massa señaló que los soldados dejaron su juventud en las Malvinas. "Ayer cuando pensaba qué decir, veía a mi hija que tiene la edad que Aldo (ex combatiente) tenía cuando fue a la guerra. La miraba y pensaba cómo pudo haber tanta irresponsabilidad en la decisión de ir a la Guerra. Cómo pudo haber tanta desidia al recibir a quienes lucharon por nuestra soberanía", enfatizó.

"Con paz y con firmeza vamos a volver a pisar el piso de Malvinas alguna vez. Tal vez no sea hoy, ni mañana, pero si tenemos la capacidad de transmitir de generación en generación de que no es solo un pedazo de tierra negociable, sin duda algún día va a volver a flamear la bandera Argentina en las Malvinas", señaló Massa.