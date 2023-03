A pesar de haber denunciado al IOMA, el distrito de San Nicolás seguirá con la obra social en abril

Días atrás el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, había denunciado el “mal funcionamiento del IOMA”, y anunciado que “a partir del 1 de abril, “los empleados municipales pasarán a tener otra obra social”. Sin embargo desde el propio distrito confirmaron que “no hay fecha” de traspaso de cobertura. Desde PBA se mostraron “muy preocupados” por el destino de los afiliados.

El 4 de marzo pasado, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, había denunciado a través de sus redes sociales el “mal funcionamiento del IOMA”, y anunciado que “a partir del 1 de abril, los empleados municipales pasarán a tener otra obra social”. A 3 días de que se efectúe ese plazo, El Destape se contactó con autoridades del distrito y confirmaron que, en realidad, “no hay fecha” de traspaso de cobertura. Es decir, a pesar de la polémica generada, el sábado 1 de abril los y las empleadas de San Nicolás seguirán con la cobertura del IOMA, dejando la denuncia del jefe comunal a la realidad de las redes sociales.

Incluso el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak confirmó que no recibieron "ninguna notificación de desafiliación o cambio de cobertura”. “No hubo ningún reclamo, ningún planteo, ningún intendente, secretario de salud, o delegados sindicales de los empleados locales haciendo algún reclamo”, sentenció.

¿Qué pasó?

Semanas atrás, Manuel Passaglia había escrito en su cuenta oficial de Twitter: “Nos cansamos del desastre de IOMA y de la inacción de Kicillof. En San Nicolás decidimos sacar a IOMA de la Municipalidad. Nuestros trabajadores se merecen una obra social que responda a sus urgencias, y les permita elegir dónde atenderse sin pagar de más por cada prestación”.

El tema tomó mayor relevancia cuando el ex presidente Mauricio Macri se hizo eco del posteo y afirmó: “Los felicito. Se tienen que caer todas las vacas sagradas. Hora de terminar con todos los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos que se apoderaron de la Argentina”.

En tanto, Passaglia explicó que “creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso con IOMA no pasa. Ya lo planteamos muchas veces y es inútil seguir esperando a que Kicillof haga algo por mejorarlo”, y agregó: “Por eso, los empleados municipales de San Nicolás pasarán a tener una obra social particular a partir del 1 de abril que será aceptada en cualquier centro médico de la ciudad para que el trabajador elija a su médico de preferencia”. Sin embargo, ello no sucederá.

“No hay fecha”, informaron a este medio respecto del cambio de cobertura y aclararon que “estamos terminando de relevar si algún empleado quiere permanecer en IOMA, pero hasta ahora ninguno quiere seguir”. En San Nicolás hay alrededor de 800 empleados y empleadas con cobertura del IOMA.

Además explicaron que “se llamó a licitación el 14 de abril para la nueva cobertura. Una vez que recibamos las ofertas, se analizará el prestador y se efectuará el traspaso”. Respecto del funcionamiento de la misma la opinión no cambió: “IOMA no funciona. No es una decisión contra nadie, es en favor de los empleados del Municipio que merecen una buena cobertura de salud”.

Sobre del cambio de cobertura, el titular de la cartera de Salud provincial razonó: “Hay pacientes con cáncer, con internaciones domiciliarias por patologías graves, hay personas que están en proceso de cirugía en esos días, ¿Quién se va a hacer cargo de financiar eso?, ¿Qué obra social va a hacerse cargo? Le hemos pedido que nos diga con quién para poder empezar un trabajo técnico. Ellos tienen el derecho a salirse de la Obra Social, pero no tienen derecho a mentir. Nos parece que es muy irresponsable. Nosotros estamos muy preocupados”.