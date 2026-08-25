"Apagó las redes": la interna en el Gobierno que destapó Eduardo Feinmann al aire

Durante la transmisión en la pantalla de A24, el conductor Eduardo Feinmann expuso una profunda interna dentro del oficialismo vinculada al manejo de la comunicación digital y las cuentas partidarias. Según detalló el periodista, en un sector de la administración libertaria crece la convicción de que el asesor Santiago Caputo decidió frenar la actividad de su dispositivo virtual.

En ese marco, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia Santiago Oría quedó al frente del área de comunicación digital del Gobierno nacional. Este movimiento supone un reordenamiento de la política en materia de prensa de la administración de Javier Milei, ya que el cineasta reemplaza al asesor presidencial Santiago Caputo en ese rol.

La supuesta decisión de Santiago Caputo y la respuesta de Karina Milei

El debate al aire comenzó cuando Feinmann dio cuenta de la sospecha que circula en Balcarce sobre el accionar del estratega gubernamental. "En la otra ala del gobierno están convencidos que Santiago Caputo apagó las redes", afirmó el conductor. Frente a ese comentario, su compañero de mesa ironizó sobre la postura del asesor al calificarla de forma directa: "Eso es trabajo a reglamento".

Ante esa supuesta parálisis deliberada, Feinmann describió el razonamiento que habría elaborado la hermana del Presidente para disputar ese terreno comunicacional clave. "Por eso Karina Milei aparentemente habría hecho esta evaluación: 'Si Santiago Caputo apagó las redes, yo tengo que armar un equipo'", señaló el periodista para sintetizar la postura de la funcionaria.

La intención detrás de este nuevo armado consiste en encender el despliegue por vías alternativas y evitar que el espacio pierda presencia frente a la opinión pública. "Un equipo de redes para contrarrestar eso que ahora está apagado. Alguien tiene que prender otra vez lo que le llaman la calle, la calle digital", explicaron durante el análisis.

La importancia de la calle digital y los nombres del nuevo esquema

Durante el análisis en el piso de A24, se remarcó el rol central que tuvo la militancia en plataformas digitales para el crecimiento político del oficialismo desde la campaña electoral previa a su llegada a la Casa Rosada. En ese sentido, compararon la estrategia libertaria con la de otras fuerzas tradicionales.

"Mientras el kirchnerismo tiene la calle física, la calle digital te la había ganado el mileísmo desde el año 23, por eso que llegó a la presidencia y después se mantuvo", contextualizó Feinmann sobre la relevancia de mantener encendido ese músculo comunicativo.