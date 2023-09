Crisis dentro de JxC: Yacobitti apuntó duro contra Macri y dijo que en un balotaje no votaría a Milei

El diputado radical apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y sostuvo que hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo. En tanto, se diferenció de la candidata presidencial Patricia Bullrich.

La fractura entre un sector de la UCR y el Pro ya no se disimula dentro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones 2023. El diputado nacional de Evolución Radical Emiliano Yacobitti mostró sus diferencias con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En tanto, adelantó que en un posible balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei no votarían al candidato liberal.

En diálogo con Futurock, el legislador radical apuntó contra Mauricio Macri y dijo que "hace rato viene faltando respecto al radicalismo". Lo aseguró por sus declaraciones de Mauricio Macri en relación al quórum que logró el Frente de Todos para debatir, votar y aprobar la reforma del impuesto a las Ganancias. "El populismo es muy contagioso, ¿qué querés que te diga?", había dicho el exmandatario a Radio Mitre Córdoba cuando un periodista le preguntó por el rol de La Libertad Avanza, Evolución Radical y las izquierdas en la sesión.

En esta misma línea, Yacobitti le aclaró a Macri que el oficialismo tenía los números para el quórum, algunos sentados y otros no por lo que sostuvo que las declaraciones de Macri son "un error": “Creo que Macri está equivocado y estaba mal informado respecto al quórum. Y nosotros como diputados no podemos negarnos a discutir”, agregó.

Por otra parte, admitió que no se siente identificado con la campaña electoral de Patricia Bullrich y ratificó que durante las PASO apoyó a Horacio Rodríguez Larreta a quien, junto a Gerardo Morales, considera de los mejores gobernadores del país. Sin embargo, apostó a la coalición y sostuvo que "cree que vamos a ir al balotaje y ganar la elección".

Consultado sobre una posible derrota de JxC en primera vuelta y un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, Yacobitti aseguro que "el radicalismo obvio que no votaría a Milei" y remarcó que "siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?".

Más señales de ruptura del PRO y el radicalismo

En este marco, en diálogo con El Destape Radio, la diputada nacional por Juntos por el Cambio Danya Tavela dio pistas sobre lo que se viene. Se refirió a la situación partidaria en la oposición y señaló que “la UCR necesita liderazgos y construcciones territoriales ya validados". En medio de la interna que sacude al macrismo, dijo: "Hay que discutir dentro del partido cómo se ordenan esos liderazgos”.

Tavela dio cuatro nombres para esa renovación. Nombró al diputado Facundo Manes, al senador Martín Lousteau, al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y al gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Dijo que son los referentes partidarios que “tienen mucho para aportarle al país”.

"La UCR representa a los sectores medios y aspiracionales de la Argentina. Nuestro espacio ha tenido una falta de renovación en el tiempo. Yo tengo la convicción de que el Partido Radical debe unirse en base a los valores democráticos que representa. Creemos que el esfuerzo colectivo nos hace a todos un poquito mejores”, concluyó sobre esta polémica.

En tanto, Tavela reconoció la interna con el sector que encabeza Mario Negri (más cercano a Macri). Sobre la posición del bloque de Lousteau en la sesión de Ganancias, explicó: “Nosotros no fuimos a dar quórum. El quórum ya estaba. Era la misma cantidad de votos que obtuvo por mayoría el proyecto de Ganancias. Yo entré con Diputados radicales y nosotros nos sentamos cuando estaba garantizado el quórum”. Además, aseguró que “hubo una operación con una foto, que tiene que ver con la discusión de liderazgos dentro del partido Radical”, explicó Tavela. Y señaló asimismo que “nosotros no nos fuimos del Recinto para no votar en contra de Ganancias. Nosotros nos quedamos y votamos en contra”.

“El adversario está enfrente y se llama La Libertad Avanza. Yo no voy a discutir con un diputado que me saca una foto por una cuestión de liderazgos partidarios”, argumentó Tavela y cruzó al PRO.Por otro lado, señaló que hay sectores que “buscan limar la relación que tenemos nosotros con otros actores de otros partidos de Juntos por el Cambio. Yo no tengo tiempo para internas. Yo tengo que trabajar para que Néstor Grindetti sea gobernador”.

JxC está estallado tras la sesión de Ganancias en Diputados, donde legisladores radicales como Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela y Marcela Antola asistieron al comienzo de la sesión ante la ausencia del resto del macrismo. Son legisladores de Evolución, que lidera entre otros Martín Lousteau. Desde el PRO los acusaron de hacerle el juego al Frente de Todos. Según la versión radical, Unión por la Patria ya tenía el número asegurado con 135 diputados y no consiguieron quórum por los de la UCR, quienes además estaban interesados en la votación de aprobación de nuevas universidades. De hecho Mauricio Macri, desde Córdoba, donde fue a hacer campaña por Patricia Bullrich, los cruzó: “El populismo es contagioso”. Lo dijo en referencia a estos cuatro radicales.

A saber: hoy el radicalismo gobierna o gobernará tras triunfos electorales las provincias de Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Jujuy y Chaco. El PRO solo gobierna la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y resta saber qué pasará en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Sin candidato nacional firme y en caída, el radicalismo empieza a querer despegarse tras el declive de Macri.