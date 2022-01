Rosca cordobesa: el sueño de Schiaretti que separa una vez más a Macri y Larreta

El jefe de Gobierno porteño estuvo el fin de semana en Córdoba. Recorrió Cosquín, Villa Carlos Paz y almorzó con “La Mona” Jiménez. A los dirigentes amarillos les advirtió que no habrá frente con el PJ cordobés como pretende el sector macrista.

Este fin de semana, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo de campaña en Córdoba, visitó el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, se sacó fotos con el monarca del cuarteto cordobés Carlos “La Mona” Jiménez y le puso el freno a una alianza con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti: “No va a haber alianza con Hacemos por Córdoba en 2023”, les advirtió a los macristas del PRO local que quieren pasarse al buque schiarettista.

Desde el peronismo cordobesista vienen anunciando la posibilidad de un acuerdo nacional y provincial de Juan Schiaretti con el PRO y posiblemente con el resto de la alianza Juntos por el Cambio. La primera vez que se avanzó públicamente en este camino, además de votar en conjunto en el Congreso los bloques de Juntos por el Cambio y Córdoba Federal contra los proyectos del Frente de Todos; quedó plasmado en diciembre del año pasado, cuando la Legislatura le dio tratamiento al proyecto de la Ley del Juego, presentado por cinco legisladores macristas –cuatro del PRO y un radical- que legaliza las apuestas virtuales en la provincia de Córdoba.

Finalmente, tras un trámite exprés, el 29 de diciembre de 2021 fue aprobada con el voto de la bancada schiarettista y de los cinco macristas, la polémica Ley del Juego, hecha a medida del operador judicial y binguero macrista Daniel “El Tano” Angelici.

Sin embargo, en su gira de 36 horas por las sierras cordobesas, el alcalde porteño se reunió con el senador Luis Juez, tomó un café con el diputado Mario Negri y compartió un asado con la tropa amarilla en el country Antigua Estancia de Villa Allende, donde advirtió: “Que no haya disputa ni enfrentamiento con Schiaretti, porque compartimos electorado y visiones de país; no quiere decir que haya una alianza. Vamos a disputarle el Gobierno de Córdoba”.

El PRO cordobés tiene varias líneas internas:

La oficialista del presidente Javier Pretto , que responde a Mauricio Macri y viene de la vieja Unión del Centro Democrático (UCeDe) de Germán Kammerath, donde militan el legislador Darío Capitani –trajo la misma Ley del Juego que se aprobó en Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal y la presentó en la Legislatura-; la ex legisladora provincial y diputada nacional Soher el Sukaría y el diputado y ex ministro de Turismo macrista, Gustavo Santos;

La de los dirigentes taquilleros donde militan los intendentes Eduardo "Gato" Romero (Villa Allende) y Pedro Dellarossa (Marcos Juárez) y el diputado Héctor "La Coneja" Baldassi;

Una tercera línea en ascenso es PRO Gente que responde nacionalmente a Patricia Bullrich y cuya dirigente más importante es la senadora nacional Carmen Alvarez Rivero, opositora a la Ley del Juego y compañera de boleta de Luis Juez.

El PRO kammerathista fue un aliado de José de la Sota en 1998, cuando armó la alianza Unión por Córdoba, germen del cordobesismo, nombre adoptado recién en 2011, cuando el líder peronista llegó al gobierno por tercera vez. Hace 24 años, el PRO no existía y el sello era UCeDe, que llevó a Kammerath de vice de De la Sota –ganaron el 20 de diciembre de 1998 contra Ramón Bautista Mestre-; y meses después fue intendente de la ciudad de Córdoba hasta 2003.

El principal armador de PRO Gente es el empresario de la publicidad Sebastián García Díaz, primo de la senadora Alvarez Rivero, quien le ratificó a El Destape la negativa de Larreta de aliarse con Schiaretti: “En esta visita a Córdoba, Horacio Rodríguez Larreta fue muy claro, se lo dijo a la dirigencia local del PRO, entre la que se encontraba nuestra senadora Carmen Álvarez, no va a haber alianza con Hacemos por Córdoba en 2023; vamos a pelear para que Luis Juez sea el gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio”.

García Díaz agregó que “en la reunión con Horacio, Carmen marcó claramente nuestra posición que el PRO tiene que expedirse oficialmente que va a competir y va a ganarle al candidato sucesor de Schiaretti; y eso lo dijo en forma taxativa Horacio Rodrígez Larreta, bajo ningún aspecto vamos con Hacemos por Córdoba a la elección de 2023, competimos y con firme intención de ganar”.

El segundo punto que planteó Alvarez Rivero a sus compañeros del PRO y al alcalde porteño fue no hacer jugadas personales como fue la Ley del Juego; y un tercer punto fue “armar la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, respetando lo que fue la PASO, que sucedió hace sólo tres meses y ha habido claramente tres ganadores: Luis Juez, Rodrigo de Loredo y dentro del PRO, Baldassi, Laura Rodríguez Machado y Carmen Alvarez como senadora. A 15 meses de la elección provincial, no hay aventura por hacer, hay que alinearse detrás de Juez y De Loredo, que son las figuras que tenemos para competirle e intentar ganarle a Schiaretti. El PRO pondrá otros candidatos en distintos puestos, para acompañar a estos dirigentes y ganar la provincia de Córdoba”, señaló el referente de PRO Gente.

Otro referente cordobés que participó del asado con Larreta en Antigua Estancia, coincidió con García Díaz: “Horacio fue claro, que no haya enfrentamiento con Schiaretti, no quiere decir que haya una alianza en 2023”, señaló la fuente, ligada a los diputados Baldassi y Laura Rodríguez Machado.

El reino por un plato de lentejas

Cuenta la Biblia en el libro del Génesis que Esaú, cansado y hambriento tras una larga jornada, le pidió a su hermano Jacob que le convidara pan y un plato de lentejas. Jacob, que sabía que el mayor de los dos hermanos se quedaría con el reino de Israel, le hizo caso a su hermano y le dio el potaje, a cambio de que Esaú le entregara su primogenitura. El mayor, que estaba hambriento, poco le importó ser el primogénito y le respondió a Jacob: "Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?", despreciando los beneficios que vendrían después: el sacerdocio, el patriarcado y la doble porción de la herencia. Así, gracias a ese trozo de pan y ese plato de lentejas, Jacob consiguió el gobierno del pueblo de Israel. De esta leyenda bíblica sale el dicho “el reino por un plato de lentejas”.

Y en el camino hacia 2023, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti deberá resolver si se queda con el reino construido durante un cuarto de siglo -el creador del cordobesismo fue el fallecido José de la Sota- o lo arriesga por un plato de lentejas en un armado nacional contra el Frente de Todos; pese a que Larreta advirtió desde Córdoba que no habrá frente con Schiaretti.

Este fin de semana, luego de que la Casa Rosada acordara la refinanciación del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Mauricio Macri, el schiarettismo se mostró tal cuál es, anunció que dará quórum, pero que se abstendrá de apoyar las negociaciones en el Congreso: “El acuerdo y las consecuencias que pueda traer aparejadas son responsabilidad del Gobierno nacional. El bloque Córdoba Federal no obstaculizará el tratamiento de dicho acuerdo en el Congreso. Daremos quórum pero nuestra posición será la abstención”, señaló la senadora Alejandra Vigo, quién es esposa del gobernador Schiaretti.

Mientras que el principal operador en el Congreso, el diputado Carlos Gutiérrez ya había adelantado la posición del schiarettismo: “Nosotros siempre hemos pensado que un acuerdo con el FMI es entera responsabilidad del gobierno nacional, concretamente del presidente Alberto Fernández, quien es el que está ejerciendo en este momento el Ejecutivo. Entendemos que él fue elegido para resolver los problemas de los argentinos y, entre ellos, este tema del FMI. Ahora bien, respecto del envío del acuerdo al Congreso, nosotros no vamos a obstaculizar el tratamiento del mismo, pero desde ya adelanto que nos vamos a abstener de votarlo, toda vez que, vuelvo a insistir, la responsabilidad, también de las consecuencias de la decisión, está en las manos del gobierno nacional”, le dijo al diario Puntal de Río Cuarto, de donde es oriundo.

En Córdoba llamó la atención el silencio del gobernador Schiaretti y de los principales dirigentes de Hacemos por Córdoba que demoraron varias horas en opinar sobre el acuerdo logrado por el ministro Martín Guzmán con los negociadores del FMI.

La rosca del cordobesismo ante el acuerdo con el FMI (y el 2023)

¿Por qué demoró el Gobierno de Córdoba en opinar sobre el FMI? Una alta fuente del Centro Cívico confió a El Destape que ni bien Schiaretti se enteró de la firma del acuerdo, comenzó una serie de llamados con Buenos Aires, principalmente con dirigentes de Juntos por el Cambio, para evaluar sus movimientos en el Congreso.

Desde las usinas del schiarettismo lanzaron que durante la estancia de Horacio Rodríguez Larreta en Córdoba, hubo fluida comunicación entre ambos mandatarios.

En la línea de acercamiento Schiaretti-Macri, Gutiérrez, como jefe de la bancada de Córdoba Federal no descartó una alianza con el PRO: “Nosotros rechazamos el concepto de grieta extrema. De acá se sale con un acuerdo de gobierno de 10 puntos. Si eso pensamos nosotros a nivel nacional para que el país tenga una chance de revertir la situación terminal, en Córdoba no es solamente un tema de sumar expresiones del PRO o del radicalismo, como podría darse, nuestra visión es que en Córdoba también hay que pensar en un gran acuerdo”.

Una fuente con llegada a la mesa chica del schiarettismo confió a El Destape que la apuesta de mínima del gobernador es reeditar una versión más amplia de Alternativa Federal a nivel nacional para dividir al peronismo a nivel nacional y facilitar el triunfo de Juntos por el Cambio; mientras que el plano de máxima es ser el vice de Larreta con la nueva marca Hacemos por Argentina, donde se sumen gobernadores o dirigentes peronistas.

A la vez, Schiaretti planea un armado provincial con algunos radicales como Orlando Arduh y sus socios del PRO con los que presentó la Ley del Juego. Por caso, la diputada nacional Soher el Sukaría, cuando fue legisladora provincial del PRO entre 2015 y 2019 nunca votó contra el oficialismo y participó del programa de Lideresas que encabezó la esposa de Schiaretti Alejandra Vigo.

La posibilidad de una alianza, cordobesa y nacional entre el schiarettismo y el PRO, fueron desmentidas por Rodríguez Larreta ante su dirigencia local: “Una cosa es lo que dice Schiaretti para afuera y otra cosa es lo que habla institucionalmente con el PRO. La presidenta del partido es Patricia Bullrich y el candidato a presidente hasta hoy es Horacio Rodríguez Larreta; ninguno de los dos plantea un frente o alianza con Schiaretti. Los dichos de Schiaretti son de Schiaretti”, confió otra fuente del PRO mediterráneo.

Con Schiaretti blindado por los medios y reticente a hablar con el periodismo –no da conferencias de prensa-; Gutiérrez se convirtió en el vocero del oficialismo. El diputado nacional es uno de los dos armadores territoriales y políticos de Schiaretti; el otro el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei.

Atrás quedó el acercamiento del gobernador cordobés al PJ nacional, cuando el 5 de marzo de 2020, los 84 delegados peronistas de Córdoba ingresaron al Congreso Nacional Justicialista que se realizó en el microestadio de Ferro. Esa vez, hace casi dos años y cuando no se había decretado la pandemia por Covid-19 los delegados schiarettistas, delasotistas, albertistas alineados con el entonces senador Carlos Caserio y cristinistas de la diputada camporista Gabriela Estévez, se sentaron todos juntos; siendo la primera vez desde 2011, que el PJ cordobés asistió en pleno al Congreso Nacional, tras el enfriamiento de relaciones entre De la Sota y Cristina.

Pero eso ya es pasado. En las elecciones legislativas de 2021, la alianza schiarettista Hacemos por Córdoba se quedó con la banca de senador del Frente de Todos -entró Vigo por Caserio- y coló en Diputados a Natalia de la Sota –hija menor del fallecido gobernador José de la Sota- y al intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, alineado con el intendente capitalino Martín Llaryora.

En otra avanzada contra la Casa Rosada, los tres diputados schiarettistas impulsarán un proyecto de ley para bajar las retenciones al campo: “En el mes de marzo vamos a presentar junto con Natalia De la Sota y con Ignacio García Aresca un proyecto, que seguro lo hará suyo el conjunto del interbloque Federal, que plantea la baja de retenciones progresivas a cuenta de Ganancias. Sabemos que esto espanta no solamente al oficialismo y a otros que han planteado algunos proyectos que son apenas un lavado de cara, pero tenemos argumentos y vamos a avanzar. Hay algunos que dicen que es una barbaridad, porque desfinanciaría al Estado nacional. Eso no es cierto. Porque lo estamos planteando responsablemente a cuenta de Ganancias. Las retenciones son un impuesto casi feudal. Córdoba está dispuesta a ser parte de la Nación, pero no podemos poner US$ 3.000 mil millones todos los años y no recibir a cambio más que palos”.