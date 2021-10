Mirabella: "Losada hace 20 años que no vive en Santa Fe"

El senador nacional expresó que la candidata macrista “ataca la institucionalidad de la provincia”. También cuestionó a Barletta y Pullaro, al considerar que “ambos nos llevaron a esta situación”.

El precandidato a diputado por Santa Fe Roberto Mirabella cuestionó a la candidata de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, porque "no sabe lo que pasa en la provincia, ya que hace 20 años que no vive en Santa Fe" y advirtió que la situación de inseguridad "es de gravedad extrema, y se ha profundizado en los últimos 15 años". Y a su vez sumó sobre, no solo la candidata, sino también los asesores que la acompañan en esta materia, acusándolos de ser "los que nos llevaron a esta situación". El legislador dirigió sin rodeos sus críticas a Mario Barletta y Maximiliano Pullaro, y rescató la predisposición al trabajo en conjunto y a la búsqueda de soluciones del intendente Pablo Javkin.

Recordemos que hubo una marcha por la inseguridad que se realizó el pasado miércoles en el Monumento a la Bandera de Rosario, que contó con la presencia del gobernador Omar Perotti y Javkin. Tras ella, la postulante de la Oposición dijo: "El gobierno nacional y el gobierno provincial empatizan más con los delincuentes que con los ciudadanos". Por otro lado, durante la sesión del jueves en el Senado, Mirabella pidió una cuestión de privilegio para referirse al tema y allí lanzó sobre la periodista: "Atacó la institucionalidad de la provincia, sus actitudes no ayudan a resolver el problema".

Por otra parte, el legislador del Frente de Todos aseguró, como mencionamos previamente, que la situación empeoró durante los últimos años. Sobre esto, apuntó contra la candidata: de JxC: "Es probable que Losada no conozca esta situación porque no vive hace más de 20 años en la provincia, con lo cual la puedo llegar a entender". A su vez destacó que el gobernador de Santa Fe se comprometió a cortar con los vínculos del delito y eso generó molestias. "Hay sin dudas sectores a los cuales no les cae bien esta decisión: sectores de la política, judiciales, policiales, las bandas del narcotráfico", sostuvo. Mientras que agregó que quienes conducían a la policía hasta diciembre del 2019 están siendo investigados, procesados, imputados o condenados en causas federales.

Sobre esto último, relacionado a las fuerzas de seguridad y las causas federales, ejemplificó: "(Alejandro) Druetta fue condenado en marzo de este año a 10 años de prisión por una causa federal; Druetta era la mano derecha del ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, que también fue candidato de Juntos por el Cambio y ahora es asesor de Losada. La referencia es hacia Maximiliano Pullaro, quien estuvo al frente del ministerio durante la última gestión del Frente Progresista". Y sumó: "No escondemos lo que pasa, damos la cara, enfrentamos el delito y todo lo que hay que enfrenta. Está habiendo un profundo cambio en la policía de Santa Fe, que se desnaturalizó, que se corrompió, producto de quienes la condujeron durante los últimos 15 años". Mientras que sobre la lucha contra el narcotráfico, aseguró: "No hay vuelta atrás en esa lucha. Es grave que frente a esta situación se diga que empatizamos más con los delincuentes que con los ciudadanos, no ayuda a la institucionalidad santafesina ni a resolver el problema”.

Mirabella también se refirió a la llegada de fuerzas federales a la provincia -se sumaron más de 550 efectivos- y a la creación de una nueva unidad de Gendarmería: "No es ningún desmérito pedir ayuda, como lo hemos hecho y hemos recogido el eco del actual ministro de Seguridad de la Nación para enfrentar el narcotráfico, que como bien dicen el ministro y el presidente, no es un problema de Rosario o de Santa Fe sino de la Argentina". Y advirtió: "El desmérito fue no haberlo hecho mucho años antes, y estas son las consecuencias que hoy estamos pagando".

También sostuvo que todo el pueblo santafesino reclama por más seguridad y nuevas políticas públicas en dicha materia, pero rescató que Perotti viene trabajando en esa dirección. "En la formación policial, con la compra de tecnología y equipamiento, en la persecución y encarcelamiento de las bandas criminales y a sus cómplices que están enquistados en la órbita del Estado", enumeró. Y añadió: "Hace 30 años o más que ponemos la cara y ayer (por la marcha del miércoles en el Monumento) el gobernador puso la cara como corresponde. Y es la primera vez que un gobernador pone la cara".

Por otro lado, celebró que la Justicia Federal se reúna con el gobernador para "atacar el problema" y en el tramo final, se lamentó una vez más por las palabras de Losada. "Es muy triste que la dirigencia de mi provincia esté planteando que el gobierno empatiza con los delincuentes cuando debería estar ayudando de otra manera, como sí lo hace el intendente Javkin". Para cerrar, citó al candidato de Juntos, Mario Barletta y disparó: "Solo quiero recordar que el actual candidato a primer diputado nacional en la lista de Losada, hace varios años atrás decía que es vergonzante utilizar la inseguridad para hacer campaña. Parece que ahora cambió de opinión".