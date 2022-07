Bajaron 13,3% los homicidios dolosos en la PBA en relación a la gestión Vidal

El informe que reconoce la mejora en materia de seguridad fue realizado por la Procuración General, a cargo del ex funcionario vidalista Julio Conte Grand.

El Procurador General, con varias denuncias en su haber, Julio Conte Grand, publicó el Informe anual de Homicidios Dolosos. Según el estudio realizado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, “la tasa anual de víctimas de homicidios dolosos consumados en territorio bonaerense, fue de 4,69 cada 100.000 habitantes en 2021". El informe señala que la cantidad de homicidios descendió un 13,3% en 2021, cuando medios y opositores hicieron campaña para las elecciones legislativas de la mano de la inseguridad. La cifra es muy inferior a los números que tenía Vidal.

El estudio es importante no solo por la mejora en los índices delictivos que muestra sino también por quién lo hace: Julio Conte Grand llegó a ese cargo de la mano de María Eugenia Vidal, luego de ser su secretario de Legal y Técnica, y no ha tenido ningún empacho en mostrarse con el ex presidente Mauricio Macri mientras se investiga su rol en el marco de la causa conocida como la "Gestapo antisindical". Un macrista puro y duro, que reconoce mejores cifras en el combate a los delitos en la actualidad que los que había con su ex jefa.

El trabajo indica que durante 2021 “se iniciaron 1.913 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) correspondientes a homicidios dolosos, de los cuales el 41,7% (797) corresponden a homicidios consumados mientras que el 58,3% restante (1.116) están referidos a homicidios tentados”.

Respecto de los asesinatos consumados registrados el año pasado, “presentan una disminución del 13,3% en comparación 2020, ya que se pasaron de 919 a 797 hechos”. De esas 797 denuncias hubo “830 víctimas fatales”, un 11,8% menos que en 2020, año en donde fallecieron “941 personas”. El 87,3% de las víctimas fueron hombres y el 12,7% mujeres.

Del total de las IPP de homicidios dolosos consumados relevadas, el 92,3% corresponde al Fuero Criminal y Correccional, mientras que el 7,7% restante al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En cuanto a la caracterización de los hechos, el 54,1% ocurrió en la vía pública. El 26,6% de los mismos se generó a partir de conflictos interpersonales, el 17,9% en contexto de robo, el 8,7% a femicidio, el 8,8% a violencia en el ámbito del grupo familiar, el 7,8% corresponden a aquellos cometidos por agentes de fuerzas de seguridad en el contexto de sus funciones y/o alegando intervención ante un delito, mientras que el móvil otros, representa el 3,3%.

El 54,3% de los hechos fue cometido con un arma de fuego y, el rango de horario en que ocurrieron fue entre las 20 horas y 6 am.

Para su elaboración se utilizaron fuentes y metodologías diferenciadas. Por un lado el análisis de la información emanada del Sistema Informático del Ministerio Público y por otro, la compulsa de cada expediente judicial.

Vale remarcar que el informe se realizó con los departamentos judiciales del conurbano bonaerense por un lado y los del interior por el otro. Están con gran densidad poblacional los departamentos judiciales Avellaneda-Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín, La Plata y Mar del Plata.

Estos dos últimos, si bien no integran el conurbano bonaerense, poseen una importante cantidad de población y de causas, y cuentan en su composición con partidos de alta conflictividad social. En su conjunto los 10 departamentos comprenden el 84,1% de las IPP iniciadas por homicidios dolosos y concentran al 79% de la población de la provincia.

Los departamentos judiciales con una densidad de población y cantidad de causas de menor dimensión son los de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mercedes, Necochea, Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana. Estos mencionados comprenden el 15,9% de las IPP iniciadas por homicidios dolosos y concentran el 21% de la población de la Provincia.