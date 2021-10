El Gobierno busca controlar los precios con ayuda de gobernadores e intendentes

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, convocó a provincias e intendencias para desarrollar una estrategia y controlar los precios en el área. Cerruti le apuntó a las empresas que no quisieron acordar.

El Gobierno Nacional tomará nuevas iniciativas para controlar los precios congelados en diferentes productos luego de las reuniones con los empresarios y también apuntó contra las empresas que no quisieron acordar por no "querer bajar el nivel de sus ganancias".

Una de las intenciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es convocar a los intendentes para que ayuden a controlar los precios congelados. En primer lugar tendrá una reunión con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los jefes Comunales de varios distritos del Frente de Todos dentro del área. En este sentido, una de las principales razones es buscar una estrategia de control en la que participen inspectores, sindicalistas y militantes.

En principio, este encuentro, está pautado para la tarde en la Ciudad de La Plata. Allí, Feletti entregará -por otro lado- detalles dela resolución publicada el miércoles en el Boletín oficial. La resolución adoptada por el Gobierno Nacional es sobre 1.432 productos de consumo masivo y se estableció la "fijación temporal de valores máximos de venta al consumidor".

Esta búsqueda del Secretario de Comercio se debe a que se especula que puede haber avivadas por parte de diferentes puntos de la cadena. Por otro lado, Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia, aseguró que hubo muchas empresas que no quisieron acordar y que "son las mismas que subieron los precios sin ninguna razón". En este mismo sentido, cuestión la falta de respaldo a la medida por parte de los empresarios y sostuvo que no quisieron "bajar su nivel de ganancias". Además, apuntó: "Estamos hablando del nivel de ganancias de algunos grupos de empresas que se niegan a entrar en un acuerdo generalizado cuando la inflación está creciendo en el mundo y creció la pobreza extrema”.

Por otro lado, acerca de los efectos de la medida, Cerruti manifestó que "no creemos que pueda haber desabastecimiento porque estamos hablando de una cantidad específica de productos y no de toda la góndola", y exhortó a "llevar serenidad" frente a la situación. Tal cual contó El Destape, Con una estructura tan concentrada, las empresas lograron no solo capear la crisis económica que generó la pandemia, sino que pudieron incrementar sus ya abultadas ganancias en los últimos meses. Actualmente, el 74 por ciento de la facturación de los productos de la góndola se corresponden con solo 20 empresas, entre las que destacan Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, Pepsico, Mondelez, Nestle y Bagley.