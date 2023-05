La oposición repudió al INDEC por postergar el índice de inflación

Luego de que el organismo que comanda Marco Lavagna anunciara que pospuso la difusión del dato de suba de precios en abril, dirigentes de Juntos por el Cambio expresaron su disconformidad con la decisión.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciara la postergación de la publicación del dato de la inflación para después de las elecciones en ocho provincias, dirigentes de la oposición salieron a cruzar la medida dictaminada por el organismo que conduce Marco Lavagna.

"La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar", señaló Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente.

Un mensaje similar dio su adversaria interna, la dirigente del PRO Patricia Bullrich. "Nuevamente (el ministro de Economía, Sergio) Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina", señaló, para luego asegurar: "Conmigo, no va a pasar".

"Rompen el termómetro para negar la fiebre. Posponen los datos de la inflación para después de las elecciones del domingo 14/5 en varias provincias. ¿Creen que los argentinos no se dan cuenta de que el salario se les escurre de las manos? Gobierno de ridículos", lanzó a través de su Twitter el titular del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.

En ese marco, el legislador reclamó "la inmediata rectificación de la decisión del INDEC de no hacer conocer la inflación de abril 'para respetar la veda electoral'" y opinó que si Lavagna no da marcha atrás con la medida, "entonces inmediatamente que deje el cargo", porque de no hacerlo "será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del kirchnerismo".

"Si quieren a Sergio Massa como candidato díganle que baje la inflación, no que la esconda. No tienen vergüenza son una mentira constante", protestó.

A su turno, el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrarro, opinó que "la manipulación de estadísticas del INDEC es de extrema gravedad y reconfirma una vez más lo que todos sabemos: oscurantismo, arbitrariedad, una inflación que no frena y la ausencia de un plan". Y advirtió: "Este país se fundó sobre la idea 'el pueblo quiere saber de qué se trata'".

Más agresivo, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert opinó que el motivo de la postergación de la publicación de la inflación "es porque puede romper un nuevo record (+8%) y el domingo 14 hay elecciones en 5 Provincias en las que gobierna el peronismo o el peronismo kirchnerista". Y cerró: "Sinvergüenzas. Renunciá Marco Lavagna".

El INDEC postergó la difusión del dato de inflación de abril

El INDEC postergó la publicación del dato de inflación de abril, que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo. Según informó, será dado a conocer el lunes 15 siguiente. “Actualizamos el calendario de difusión debido a que, a partir del rechequeo de las publicaciones programadas para este mes, detectamos fechas que coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual. Los informes técnicos que estaban calendarizados en 4 viernes de veda se reprogramaron para el siguiente día hábil disponible”, informó el INDEC.

“Los cambios son los siguientes: Mayo: del viernes 12 al lunes 15 (IPC). Junio: del viernes 23 al miércoles 28 (Supermercados, mayoristas y centros de compras; el lunes 26 ya tiene otros tres informes calendarizados). Octubre: del viernes 20 al lunes 23 (ICA). Noviembre: del viernes 17 al lunes 20 (ICA)”, agregó el organismo.

Este mes se celebran elecciones en ocho provincias. Este fin de semana le toca a Misiones, Jujuy y La Rioja y, el siguiente, es el turno de la Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. La publicación del Índice de Precios al Consumidor estaba prevista para el viernes 12 de mayo, ahora se conocerá el lunes 15.