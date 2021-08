Fernando Galarraga, titular de ANDIS: "La pensión es una primera respuesta, vamos a generar más trabajo"

El gobierno de Alberto Fernández avanza en la reparación del recorte de 170 mil pensiones no contributivas a personas con discapacidad. Galarraga se refirió a los objetivos que encarará la agencia.

Durante la semana pasada, el presidente Alberto Fernández junto con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, presentaron un nuevo plan que apunta a fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad. Este plan se sumó a las diferentes iniciativas que, desde ANDIS, llevan adelante. Durante este último año y medio, ya se otorgaron más 110 mil pensiones no contributivas, de las cuales 30 mil habían sido judicializadas durante la gestión de Macri (de un total de 170 mil cesadas) y la Justicia obligó a restituirlas.

"Lo que pasó en el gobierno anterior fue otra manifestación del cinismo con el que se manejó la Argentina entre 2015 y 2019. Discursivamente hablaban de un plan federal, pero después implementaban políticas de recorte y ajuste presupuestario", sostuvo en charla con El Destape Fernando Galarraga. El dirigente es la primera persona con discapacidad (no vidente) en ocupar la titularidad de la Agencia Nacional de Discapacidad y desde 2020 lleva adelante los trabajos para mejorar la accesibilidad y la inclusión. "Tratamos de que haya un avance significativo con medidas concretas y directa. La política de restitución de pensiones o el lanzamiento de AccesAR son algunas de ellas", sostiene Galarraga.

- ¿Por qué muchas veces se invisibiliza la problemática sobre la discapacidad?

Siempre insisto en que es un tema invisible. Que antes no estaba en la agenda política y que no está en la agenda pública o de los medios en general. Hay estigmas sobre las discapacidad y la desinformación genera barreras. Por eso, es positivo la incorporación al Estado de este tipo de agenda. Es de un impacto positivo.

- ¿Cuáles son las búsquedas concretas en lo que están haciendo hincapié?

Son búsquedas amplias pero lo principal es que abarque construcción a las respuestas grandes y necesarias. Desde que el trámite de la pensión sea mas accesible hasta otro tipo de situaciones. Somos muy ambiciosos y llamamos a trabajar a los gobiernos locales y municipales. Nos juntamos y reformulamos ordenanzas, también planeamos códigos de urbanización y pensamos como se incorpora el cupo laboral. También como se dialoga con la capacidad civiles en los diferentes municipios. Es un trabajo amplio, pero nos entusiasma mucho.

Entre las múltiples tareas, uno de los principales objetivos también pasa por disminuir la burocracia para simplificar múltiples tareas. Desde la simple acción de terminar un trámite hasta tratar de buscar la mayor rapidez posible. "Tenemos que simplificar y acceder a todo de una manera más directa", sostuvo Galarraga.

- ¿Qué pasó con las personas a las que se le había dado de baja sus pensiones? ¿Cuál fue el motivo por el que se quedaron sin cobrar?

El Gobierno de Mauricio Macri dio de baja a 170 mil personas que estaban cobrando. Lo que adujeron es que se habían entregado de manera irregular. Es decir, 170 mil personas habían sido abandonadas por el Gobierno anterior. De esas, 40 mil la Justicia condenó justamente al Estado y lo obligó a restituirlas. Nosotros, apenas llegamos, nos pusimos a devolver ese dinero. Pasamos las 30 mil, pero lamentablemente hubo 10 mil personas a las que no se la pudimos devolver porque ya habían fallecido.

- ¿Y hubo más pedidos en estos años?

Desde 2015 en adelante había 145 mil trámites de pedidos de solicitudes que nunca fueron tratadas de ninguna manera. Nada, ni para decir que si o que no. El 80% de esas solicitudes eran del 2015, 2016 y 2017. Por suerte, incluso con Pandemia, pudimos empezar a dar respuesta y llegamos a las 100 mil pensiones no contributivas.

- ¿Cuál es el próximo paso?

Sabemos que la pensión de 15 o 16 mil pesos no es una solución, pero es una primera respuesta. Eso ya permite una contención y ahora queremos que se contribuya a través del trabajo. Que no quede como única respuesta lo que genera la pensión. Vamos a empezar a generar más trabajo y que no solo sea la respuesta una pensión.