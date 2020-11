El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro habló con El Destape Radio y se refirió al impuesto a las grandes fortunas que se debatirá en la Cámara de Diputados la semana próxima. Según el dirigente, parte de la oposición acompañará el proyecto y podría conseguir su aprobación.

Navarro explicó que se vio la oportunidad de presentarlo en estos meses después de que se haya debatido en comisiones, y afirmó que ve posible su aprobación: "Creo que tenemos los votos suficientes para aprobarlo".

“Gran parte de la oposición nos va a acompañar, es un tema de sentido común”, sostuvo Navarro. Incluso aseguró que, en su momento, diputados de Juntos por el Cambio estaban a favor del proyecto, pero dijo que tal vez ahora "el contexto político y la presión" hizo que cambiaran de opinión.

En el pedido de sesión especial para tratar el proyecto que lleva la firma de Máximo Kirchner y Carlos Heller, acompañaron con su firma Carlos Gutiérrez, del peronismo cordobés, Eduardo "Bali" Bucca, por el lavagnismo, el mendocino José Luis Ramón del interbloque Unidad Federal y el ex Juntos por el Cambio Felipe Álvarez. Con estos bloques, el Frente de Todos tendría asegurados los 129 votos necesarios para el quórum y la aprobación de la normativa.

Navarro consideró que "los que critican el impuesto a las grandes fortunas me parece que se les tiene que caer la cara de vergüenza". "En cualquier familia barrio o contexto, los mas ricos ayudan y colaboran con los más frágiles", sostuvo Navarro y reflexionó al respecto: "Me parece que aquellos que les fue bien en los últimos 40 años, seguramente fue un gran esfuerzo y trabajo, en detrimento de millones de argentinos que también hicieron un gran esfuerzo y también trabajaron y no les fue bien, muchas veces no por culpa de ellos" .

Por estos motivos, el dirigente consideró que estas personas a las que les fue bien "no deberían ni quejarse" e informó que lo se está debatiendo es "una ley institucional para que sea debatida como corresponde y tenga la obligatoriedad de una imposición del Estado".

La sesión del martes

Se tratará el impuesto a los ricos, que establece que las personas físicas que cuenten con grandes fortunas deberán realizar un aporte solidario extraordinario para afrontar las consecuencias de la pandemia y apoyar el camino de recuperación económica.

Además, en la sesión se tratarán otros proyectos vinculados a temas ambientales. Por un lado, la llamada Ley de Fuego, que impide la utilización comercial de tierras que hayan sido víctimas de incendios forestales, cuyo objetivo es reducir los incendios forestales intencionales y la especulación. Por otra parte, se debatirá la Ley Yolanda, que determina la realización de capacitaciones ambientales obligatorias en el ámbito de la administración pública.