El proyecto oficial del Gobierno nacional liderado por Alberto Fernández con relación al impuesto a las Ganancias contará con modificaciones con respecto al que había dejado su antecesor Mauricio Macri, por lo que bien vale la pena entonces conocer cuáles serán esos cambios y cómo afectará a muchos trabajadores en toda la República Argentina.

De esta manera, 1.267.000 personas no lo abonarían más si el Congreso aprueba la flamante propuesta, ya que el mínimo no imponible pasaría a ser de 150 mil pesos mensuales brutos, es decir que todo aquel soltero sin hijos que gane menos de esa cifra (alrededor de 125 mil de bolsillo) no sufrirá el descuento, número que en la actualidad permanece en 75 mil "limpios".

Además, para los casados con dos hijos el monto vigente es de 100 mil brutos por mes, mismo que pasaría a ser de 150 mil al igual que para los solteros. Hoy por hoy, el 25.6% de los asalariados registrados en la Argentina paga el impuesto a las Ganancias, cuando el promedio histórico desde que se implementó el mismo en el año 2000 había sido del 10%.

Estas variantes fueron impulsadas por Sergio Massa, el Presidente de la Cámara de Diputados, aunque también fueron respaldadas por el primer mandatario y por Martín Guzmán, el ministro de economía de la Nación. Así, el Estado se perderá de recaudar aproximadamente 40 mil millones de pesos anuales pero priorizará de cualquier forma la ayuda para la clase media en el contexto de la crisis general provocada por la pandemia de coronavirus.

Sergio Massa en la sesión por la reforma al Impuesto a las Ganancias

El nuevo impuesto a las Ganancias para los jubilados y pensionados

Ahora, se empezará a aplicar para ellos a partir de los ocho salarios mínimos, es decir de los 160 mil pesos mensuales, mientras se especula que ese dinero que no ingresará por este lado lo hará a futuro por las retenciones a los sectores rurales, que podrían tener retenciones más altas a mediano plazo más allá de la relación tirante del oficialismo con la Mesa de Enlace en este sentido, ya que las patronales agropecuarias le pidieron a Fernández un diálogo mayor y un debate más profundo al respecto.

Las empresas

Aunque la reforma tributaria del 2017 estableció un sendero de bajas de las alícuotas, según la cual desde 2020 se debería abonar un 25%, hoy todas las compañías deben hacerlo en un 30% según explica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Las novedosas escalas propuestas por el Poder Ejecutivo irán del 25% al 35% y se actualizarán anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. Además, fijarán una “sobretasa” para las utilidades distribuidas entre sus socios o accionistas del 7%, algo que ya existe.