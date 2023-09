Impuesto a las Ganancias: con apoyo de Milei y radicales, el oficialismo consiguió el quórum y se encamina a la media sanción

El oficialismo consiguió el quórum con el apoyo de opositores como el candidato a Presidente de La Libertad Avanza y radicales ligados a Martín Lousteau. La CGT y la CTA movilizaron trabajadores para apoyar el proyecto de Massa.

Comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados y hay expectativa por la votación del proyecto de ley de reforma al Impuesto a las Ganancias elaborado por el Ejecutivo. Con apoyos de bloques opositores, entre ellos el de Javier Milei y algunos radicales, el Frente de Todos reunió el quórum y se encamina a darle media sanción a la iniciativa que elimina la cuarta categoría del gravamen y crea en reemplazo un impuesto cedular que fija que sólo pagarán el tributo los ingresos que superen los 15 sueldos mínimos mensuales, que hoy representa el monto de $ 1.770.000. También se tratarán la creación de cinco universidades y un proyecto para generar empleo en PyMES.

La sesión comenzó pasadas las 13 y tuvo el apoyo de distintos sectores de la oposición. Aportaron al quórum los libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, quienes voatrán a favor. Pero también estaban sentados los radicales de Evolución Emiliano Yacobitti, Marcela Antola, Gabriela Brouwer De Koning y Danya Tavela. La presencia de ellos se explica en que respaldan el proyecto que crea la universidad de Río Tercero, que se debatirá junto a otros a lo largo de las 13 horas que se espera que dure la sesión.

Los ocho restantes de Evolución, entre ellos Alejandro Cacace y Martín Tetaz, como también de la UCR que conduce Mario Negri, no bajaron al recinto. Si bien desde ambos espacios aseguran que votarán todos en contra, aunque se dejó abierta la posibilidad de que haya abstenciones. La Coalición Cívica votará en contra.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Radicales ligados a Martín Lousteau aportaron al quórum.

Mientras tanto, en las calles se movilizan las centrales obreras, gremios, movimientos sociales y partidos políticos, en el recinto los diferentes partidos políticos comienza a definirse. El Frente de Todos (FdT) podría conseguir la media sanción de Ganancias y del resto de las iniciativas sin mayores inconvenientes ya que para ello se necesita una mayoría simple (más votos que los opuestos) y el bloque es el más numeroso.

También se tratarán en esta sesión la creación de cinco universidades nacionales: Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Madres de Plaza de Mayo y de Río Tercero (Córdoba). Cuatro de ellos pertenecen a diputados del Frente de Todos y uno (Río Tercero) a legisladores de Evolución Radical.

Como anticipó El Destape, estaban presentes desde el comienzo los legisladores Graciela Camaño, Alejandro "Topo" Rodríguez y Natalia de la Sota para acompañar al oficialismo. También estaban los libertarios, los cuatro legisladores de la izquierda, los diputados y gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Este último estaba junto a su par del bloque SER, el riojano Felipe Álvarez, y ambos fueron a los comicios en sus provincias en alianza con el PRO. Los otros que también dieron el presente fueron Diego Sartori y Carlos Fernández, del Frente de la Concordia Misionero.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, expresó minutos antes del comienzo de la sesión: "Juntos por el Cambio tiene una posición pública de rechazo respecto a la sesión de hoy. Estamos esperando a ver qué piñata va a romper hoy Massa, ver qué otro regalo hará desde el Estado con tal de ganar un voto". Y añadió: "Estamos a favor, en términos conceptuales, de la baja de impuestos. Pero la modificación de Ganancias debe ser abordada de otro modo, sin la irresponsabilidad con la que se está haciendo a 90 días de terminar un gobierno".

Desde Evolución Radical -con Rodrigo De Loredo a la cabeza- como en el bloque de los 34 de la Unión Cívica Radical (UCR) -a cargo de Negri- dijeron a este medio que votarán en contra aunque admitieron que hay diputados que está en duda cuál será el sentido de su voto. La presencia de cuatro diputados referenciados en Martín Lousteau alentaron esa suspicacia. Según pudo saber El Destape, la intención es que no haya abstenciones y que no queden expuestas las fisuras en Juntos por el Cambio. Por eso, no se descarta que haya legisladores que si deciden no votar en contra, se retiren del recinto y no voten.

Respecto del resto de los bloques, los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein no aportaron al quórum y este medio confirmó que votarán en contra. Misma postura tendrá la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer.

El candidato presidencial y diputado de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, anticipó antes de arribar al Congreso que votará a favor de eliminar el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y apoyará la propuesta del oficialismo. “Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político. Les dejo la exclusiva”, dijo esta mañana. Cabe destacar que el bloque de LLA posee otras dos bancas además de la de Milei: la de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel y la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dijo en declaraciones radiales que “es muy importante haber obtenido el quórum para quitar un impuesto injusto al salario” y avisó: “Aquellos que no dieron quórum deberán explicarle a la gente”.

La última iniciativa que se pondrá a consideración es la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino "Empleo Mipyme". La propuesta se enfoca en la reducción de las contribuciones patronales del 100% a aquellas PyMEs que contraten a jóvenes y beneficiarios de programas sociales.