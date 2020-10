El presidente Alberto Fernández presentó el Certificado de Pre-identificación para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y así facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

"Es imperdonable que un Estado por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos", criticó el jefe de Estado en el acto que encabezó en Casa de Gobierno y subrayó que en la Argentina hay muchos ciudadanos que "por no estar registrados, son gente desconocida en el país donde nacieron y viven".



En el marco del Día de la Identidad, el mandatario destacó: "Fue una estupenda idea de todos los que me acompañan que este día la dediquemos a los que viven indocumentados en la Argentina por múltiples motivos. Es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años". Y remarcó que en el país "hay muchos que necesitan conocer su identidad".





Durante el acto en Casa Rosada, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Interior, Eduardo de Pedro; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.



Según se informó oficialmente, la medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, a la vez que garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no se encuentran registrados con partida de nacimiento o DNI.



En su discurso, el Presidente reseñó que el Día de la Identidad "fue instituido en Argentina para tratar de darle identidad a los que lamentablemente se les había privado de su identidad, o cambiado, o tergiversado" y destacó que "ese fue el resultado de un grupo de mujeres, abuelas, que se hicieron cargo de la búsqueda de sus nietos que una dictadura les había arrebatado".



Asimismo, recordó el cumpleaños número 90 de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo: "Feliz cumpleaños Estela, te queremos un montón. Tenés mucho que ver con este día". "Cada vez que recordábamos el Día de la Identidad recurríamos a esos argentinos que habían sido privados de conocer de dónde venían y a los que muchas veces se les habían engañado, creyendo que eran parte de una vida que no era de ellos, de un origen que ellos desconocían", manifestó.

"Nos dimos cuenta que en Argentina muchos necesitan conocer su identidad, que la tienen, pero el resto del país los desconoce y, por no estar registrados, son desconocidos en el país donde viven y formaron una familia", aseveró Fernández. Además, contó que tomó contacto con la problemática, antes de ser candidato, cuando un día que paseaba a su perro por una plaza se contactó con un joven de 25 años llamado Marcelo, quien le relató las dificultades que tenía para conseguir trabajo ya que no tenía DNI.



En esa línea, reflexionó: "Cuando llegamos a la Presidencia, nos dimos cuenta de que había muchos Marcelos, y dijimos 'hagamos algo rápido' porque hay un montón de argentinos que no tienen documento, lo que les complica la vida, como el acceso a cobrar la AUH o la Tarjeta Alimentar". Además, criticó que si hay personas indocumentadas es "culpa de un sistema burocrático que hace las cosas muy difícil para que la gente se documente".



"Lo que implementamos hoy es un sistema más ágil, a partir de hoy empezamos a saber quién es quién. El trámite será rápido y los registrará como ciudadanos argentinos como merecen. Esto es una reparación de lo que el Estado no hizo durante muchos años", cerró.