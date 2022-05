Las contradicciones de Larreta sobre la unidad del JXC: "Macri no es condicionante"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, limitó la influencia de Mauricio Macri a la hora de definir el próximo candidato a presidente del PRO. Lo ubicó como parte del equipo de la coalición opositora y lo definió como "un expresidente".

De cara a las elecciones presidenciales 2023, en Juntos por el Cambio crecen las tensiones por quién será el próximo candidato a presidente. En este marco, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó en claro que Mauricio Macri no será condicionante a la hora de definir los futuros postulantes para los comicios.

En una entrevista a Clarín, Larreta le quitó crédito a Macri y confirmó que puede haber un candidato del PRO que no tenga el aval de expresidente. "La PASO es el aval de la gente. Todos los candidatos a presidente, a diputados y concejales van a salir de las PASO. El aval es el de la gente", enfatizó.

El jefe de Gobierno porteño remarcó que "hoy es el tiempo de consolidar la unidad y construir un plan" y que "en eso está enfocado", pero fue tajante a la hora de aclarar que Macri no es condicionante a la hora de definir a los futuros postulantes a presidente por JxC. "El único condicionante para el futuro presidente es la gente. Es el compromiso que tenemos con la gente y que la gente vuelva a vivir bien en la Argentina", insistió.

"Cuando quien condiciona es alguien diferente a la gente, tenemos un problema. Y así son los problemas que tenemos hoy en la Argentina, hay demasiados condicionamientos de los políticos", cerró sobre el tema.

El rechazo a Milei

Por otra parte, al ser consultado por Javier Milei, Larreta evitó nombrarlo pero fue contundente cuando se refirió a los insultos del diputado liberal. "Respecto a los insultos, yo jamás en mi vida insulté a nadie, ni voy a insultar ni creo que eso sea bueno para la Argentina. No me voy a enganchar, no voy a contestar nunca. La última expresión de representación clara fue la última elección y hay que sostener eso y realimentarlo todos los días con un plan", lanzó.

En tanto, el dirigente del PRO se limitó a aclarar por qué no incluiría a Milei en el armado político con un análisis sobre lo que está buscando el espacio puntualmente: "El objetivo es consolidar nuestro espacio. Hemos sumado a mucha gente en la última elección con la cual estamos trabajando muy bien. Queremos consolidar esa unión a través de un plan: ese es el objetivo. Necesitamos un plan que transforme a la Argentina, como hicimos en la Ciudad".

Reforma laboral y otra previsional

Por último, el jefe de Gobierno porteño insistió en la idea de "replantear todo" ya que hay que "adecuarnos al cambio que hay el mundo". "Con el sistema que hoy tenemos no se toma gente, no se genera trabajo y en eso hay una coincidencia generalizada en la Argentina", justificó a su propuesta de una reforma laboral y previsional.

"No creo que haya nadie en la Argentina que no crea que hay que modernizar el sistema. Mirá el resultado. El Presidente se aferra a no cambiar y así estamos. Tenemos que atraer gente que quiera venir a vivir y trabajar en la Argentina. En la Ciudad lo hicimos con los estudiantes. Tenemos que modernizar todo", lanzó.

En este línea, volvió a apuntar contra los planes sociales: "Basta de intermediación en los planes. Si los planes tienen condicionalidades, hay que cumplirlas. Los planes no pueden ser eternos. El nivel de organización que tienen las manifestaciones es una muestra más del fracaso de la política local”, completó.