Larreta sobre su candidatura presidencial: "Vamos consolidando un equipo"

El jefe de Gobierno porteño reconoce que está conformando una propuesta. Dio inicio al ciclo lectivo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a acercarse a una escuela para dar inicio al ciclo lectivo 2022 en la Ciudad, pero aprovechó la ocasión para hablar de las tratativas para ir hacia la Presidencia en el 2023 y para criticar a Alberto Fernández por los incendios en Corrientes y por el conflicto en Ucrania.

"Somos uno de los únicos dos distritos que tienen más de 190 días de clases", arrancó Rodríguez Larreta ya que, a diferencia del resto de los distritos de la Argentina, la Ciudad y Mendoza comenzaron las clases el lunes pasado. "Vamos a aprovechar cada día, cada hora y cada minuto de clase para recuperar los contenidos que se perdieron durante la pandemia", expresó.

"Tenemos que acompañarlos y queremos que los chicos sepan que no están solos, no nos da lo mismo si aprenden o no aprenden", insistió.

Más adelante, en diálogo con los medios, Larreta habló acerca de las posibilidades de que se presente como candidato a presidente por Cambiemos.

“Falta mucho para hablar de candidaturas, pero sí es cierto que vamos consolidando un equipo, vamos consolidando una propuesta, vamos consolidando una alternativa en Juntos por el Cambio”, expresó. Este martes, Larreta se reunió con Miguel Ángel Pichetto y Florencia Arietto, quien se sumará formalmente a la estructura del PRO bonaerense.

Respecto a la presencia de Arietto en ese encuentro, el mandatario porteño explicó: "Se está sumando a trabajar con (el diputado nacional) Diego Santilli en la Provincia, donde tenemos un desafío enorme. Tenemos la expectativa de volver a gobernar la Provincia. Nos estamos preparando".

A continuación, Rodríguez Larreta pasó a las críticas al Gobierno Nacional por los incendios en Corrientes. "Debiera tener una actitud de más presencia, anticiparse al problema, no correrlo de atrás y ayudar al gobernador (Gustavo Valdés)". "Yo no sólo hablé con Valdés, sino que fui a Corrientes", expuso.

Por otra parte, cuestionó el comunicado de la Cancillería sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y planteó: "Tenemos que ser muy enérgicos y condenar cualquier voluntad, atisbo, vocación de llamémoslo invasión, injerencia, de avanzar sobre la autonomía y la autodeterminación de otro país".