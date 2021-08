Larreta se despega del resto de Cambiemos y defendió a Alberto

El Jefe de Gobierno porteño tomó distancia de la nueva operación del macrismo en la que piden el juicio político para el presidente de la Nación luego de la foto en Olivos.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta habló con María O'Donnell en FM Urbana Play y desestimó el pedido de juicio político que encabeza un sector de la oposición contra Alberto Fernández luego de la polémica en torno a la foto en Olivos. Si bien consideró que la reunión en plena cuarentena "está mal", le bajó el tono a la operación de su espacio político.

El escándalo "apareció" como una nueva razón de ser de la oposición en plena campaña electoral, pero inesperadamente surgieron diferencias entre los socios de Juntos por el Cambio: mientras el PRO y la UCR insisten con pedido de juicio político al Presidente, la Coalición Cívica (CC) se negó a firmarlo. Esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta también le bajó la intensidad a la propuesta extrema de la oposición dado que consiste lisa y llanamente en el desplazamiento del primer mandatario.

"El juicio político es un tema, en todo caso, del Congreso, yo no lo promoví, yo no hablé de juicio político", sentenció Rodríguez Larreta. De todos modos, aclaró que no apoya lo sucedido al reconocer que "lo que hizo el presidente está mal, es un incumplimiento grave de su propio decreto, así de claro".

En este sentido, propuso que el rimbombante pedido de su espacio político "hay que estudiarlo más". "No tengo el detalle de ese juicio político. Se trata del cumplimiento de normas. A priori parecería que no hay causales" para impulsar un pedido tan desmedido como el juicio político dado que el hecho se trató de "un incumplimiento de su propio decreto".

"A priori, no parecería que haya causales pero hay que cumplir las normas. No me suena a priori, pero lo deberían ver más los juristas", completó.