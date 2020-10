Zaffaroni recordó cómo fue su relación con Néstor Kirchner: "No me puso condicionamientos" El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia recordó los años en los que la relación se tensó, pero también reconoció su lucha por los derechos humanos.

27 de octubre, 2020 | 15.42 El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni recordó al ex presidente Néstor Kirchner y contó cómo era su relación y los cruces que mantuvieron durante varios años. Néstor y Bush: la historia En una entrevista con El Destape Radio, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reveló que “en un momento, la relación fue tensa” y contó que “hubo un conflicto con la Procuración de Santa Cruz que llegó a la Corte”. “Yo militaba en el Frente Grande. Néstor hizo una picardía política y yo salí a hacer declaraciones en contra”, recordó. En tanto, Zaffaroni, valoró el trabajo del ex presidente en torno a los derechos humanos y recordó que una reunión en plena campaña presidencial: “En un momento, cuando salió su candidatura, nos reunimos. Yo le dije que iba a confrontar con Drácula y que él tenía cara humana, por lo cual, lo iban a votar”. Sobre su tarea en la Corte, Zaffaroni afirmó: “Kirchner no me puso condicionamientos”. Además, destacó que “se formó una Corte con 7 personas que era totalmente heterogénea, que dio muy buenos resultados durante muchos años”. Y cerró: “Tuvimos una relación cordial y respetuosa. Era fácil entrar en empatía con Néstor”. TWITTER

