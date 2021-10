Elisa Carrió atacó a Hebe de Bonafini: ""Es una negociante de los DD.HH."

La referente de Juntos por el Cambio, quien llegó a pedir libertad para los genocidas, ahora se olvidó del día de la madre y cargó contra Hebe de Bonafini.

La referente de Juntos por el Cambio y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió visitó el estudio de LN+ y se guardó todo tipo de sutilezas para cargar contra una de las más importantes figuras que defienden los Derechos Humanos, Hebe de Bonafini, a quien acusó de "negociante de los Derechos Humanos".

Que el macrismo renueva las muestras de violencia contra la asociación defensora de los Derechos Humanos y sobre una de sus figuras principales no es una noticia, pero para pasar por alto la multitudinaria movilización por el Día de la Lealtad Peronista y destilar un poco más de odio, Elisa Carrió atacó en el canal de Mauricio Macri a la titular de Madres de Plaza de Mayo.

"Muchos estamos grandes, pero no todos somos malos", arrancó Carrió sin ruborizarse. "Yo le pido templanza al gobierno y ella se ensaña como se ensañó toda la vida. La ilegalidad no les molesta, tampoco les preocupan los derechos humanos de los demás sino los propios", acusó.

A continuación, sin saber diferenciar que los Derechos Humanos son una política de Estado, insistió en su acusación y lanzó: "Es una negociante de los derechos humanos. Eso está claro, me digan lo que me digan".

Para bajarle el tono a su postura, la exdiputada Nacional agregó entre confusiones: "Yo estuve con la línea fundadora, pero ¿cuál es la otra línea?". "Madres murieron en el abandono que estaban con ella, incluso", continuó con total impunidad.

"Yo ya no puedo juzgar a una mujer de más de 90 años", aclaró en vano. "Hubo una especie de cooptación de quienes tuvieron una lucha terrible. No estoy hablando de la línea de ella porque la otra es maravillosa. No estoy hablando de Hebe, Hebe creo que es una persona que irradia mal, pero que habla por Cristina (Fernández de Kirchner)".

Con el fin de llevar la discusión para otro lado, la radical buscó contrastar y optó, nada más y nada menos, por la victimización del expresidente Mauricio Macri, fiel al estilo de la narrativa cambiemita. "¿Por qué van a hablar de la madre del expresidente?", cuestionó Carrió.

Al respecto, se refirió a la aparición de Alicia Blanco Villegas, la madre de Mauricio Macri, en los Pandora Papers que evidencian la existencia de activos por 25 millones de dólares no declarados, pero que los medios macristas eluden. "Su madre nunca estuvo en política, ni siquiera estuvo con su padre", acotó.