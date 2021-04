El Procurador general de Formosa, Sergio López, afirmó a El Destape que las pruebas de la investigación que llevó adelante el fiscal Rubén Gon demuestran que "Canal 13 mintió" y que pagó a falsas embarazadas para que declaren que estaban refugiadas en el monte de la localidad formoseña El Potrillo. Incluso el grupo Clarín podría tener que afrontar el pago de un resarcimiento a la provincia de Formosa por daños y perjuicios.

"Este informe con testimonios que son falsos perjudicó no sólo a la provincia de Formosa, sino también a la Argentina entera, porque se hicieron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló López, quien agregó que la decisión de iniciar un proceso de resarcimiento es de la provincia de Formosa.

El 11 de marzo, en el programa Telenoche Investiga habían asegurado que "86 embarazadas se esconden de las autoridades y denuncian que la fuerza provincial ingresa a las comunidades originarias de El Potrillo, donde se llevan a las mujeres que en muchos casos dan a luz en centros de aislamiento y son separadas de sus hijos sin explicación alguna". Luego mostraron algunos testimonios de las mujeres que taparon su rostro para salir a cámara.

Después de que se emitiera el informe, los miembros de los pueblos originarios se indignaron por la situación debido a que desde hace años declaran trabajar para que todos los partos sean hospitalarios y que las costumbres de los pueblos originarios sean respetadas. Días más tarde, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, denunció el supuesto atropello a los derechos humanos para que sea investigado.

Una por una, las mentiras de Clarín desnudadas por el Procurador:

-"No hay hospitales, ni tampoco escuelas", señaló la periodista de TN. Un informe socioambiental realizado a pedido de la fiscalía por parte de Gendarmería indicó que hay un hospital en El Potrillo equipado que trata a mujeres embarazadas y que existen tres escuelas primarias, un secundario y un terciario en el Portrillo.

-Imágenes falsas, se montó la escena en otra localidad: López explicó a El Destape que los testigos señalaron que las imágenes se filmaron en el barrio Ex Inta ubicado en la localidad de Ingeniero Juárez, a más de cien kilómetros de El Potrillo donde decía estar TN.

-No podía haber esa cantidad de embarazadas: El director del Hospital de Ingeniero Juárez es una fuente que cita el informe del fiscal y que establece que hay 168 mujeres embarazadas en la zona y sólo hay 38 de las comunidades originarias. Es decir que es falso que pudiera haber 86 embarazadas originarias refugiadas en El Potrillo, porque en todo el distrito hay sólo 38 y no hay denuncia por maltrato.

-No hay denuncias por sustracción de menores, ni tampoco por mujeres refugiadas. El Procurador indicó que se comunicó con el Concejo Deliberante, con la asesora de Menores incapaces, con el Instituto de Comunidades Aborígenes, con la Municipalidad de Ingeniero Juárez, al registro del estado de capacidad cívil de las personas y con el Ministerio de Desarrollo Humano para conocer si había situaciones irregulares que justificaran la intervención de la Justicia. "No había denuncias y todas las fuentes informaron que no habían recibido ni siquiera un comentario sobre lo aludido por Canal 13", indicó López.

-Las mujeres que salieron en la televisión no estaban embarazadas y una tenía 61 años. Al menos tres testigos lograron identificar a las mujeres que aparecieron en los videos. Con los nombres, la comisión judicial se acercó al hospital para revisar las historias clínicas: ninguna tenía una consulta por embarazo y algunas tenían más de 50 años. Una de ellas tenía 61 años.

-"Tienen luz y agua", el informe socioambiental ordenado por el fiscal mostró que los asentamientos tienen agua y luz, es decir que es falsa la afirmación del canal Todo Noticias. Incluso esos servicios son gratuitos.

Coimas por televisión y repudio de la comunidad

El Procurador explicó que detrás de la fake news operó un ex policía de Formosa que por medio de la presunta puntera Ercilia Aguero reclutaba a las falsas embarazadas a cambio de 5000 pesos. "El vecino L. V. expresó que eso que se vio en la televisión ocurrió en Ingeniero Juárez, en el barrio denominado Ex Inta, que al tercer día que anduvieron los periodistas de TN fue a su casa Pilar Aguero (sobrina de Ercilia Aguero) a visitar a su hija y le comentó que la nombrada tía ofrecía 5000 pesos a quienes quisieran hacerse pasar por embarazadas", detalla el informe del fiscal Gon.

El Procurador López indicó que las comunidades originarias de la zona repudiaron la presencia de TN por haber dado datos falsos sobre su situación de vida.