Los trabajadores de JetSmart anuncian medidas de fuerza

Los trabajadores de JetSmart tomaron esta decisión luego de que no hayan escuchado reclamos desde la empresa.

A pocos días de Semana Santa, la Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció que presentará un "un quite de colaboración por 15 días corridos" ante la falta de respuesta de la empresa a sus demandas de mejoras laborales y salariales. Esta es una medida de fuerza que recae sobre la empresa que era una de las predilectas de Mauricio Macri durante su gobierno.

A través de un comunicado, los trabajadores decidieron que tendrán que tomar medidas para el futuro cercano luego de que no hayan respondido reclamos. "Desde inicios de febrero hemos realizado reclamos a la empresa que hasta el día de la fecha no fueron sido respondidos. Por lo tanto hemos decidido en asamblea llevar adelante medidas de acción directa progresivas que comenzarán con un quite de colaboración por 15 días corridos en la que haremos horas extras y ni otras tareas que no sean las propias y nos sean requeridas", afirmó Diego Bitschin, secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores de JETSMART (ASTJ).

Bitschin explicó que "durante el quite de colaboración no realizaremos actividad alguna en los días libres ni guardias fuera del horario del turno y que de persistir el silencio de la empresa ante nuestros justos reclamos tomaremos medidas más drásticas".

La intención de Mauricio Macri

Al ser consultado sobre qué haría con la aerolínea, dijo con orgullo que durante su Gobierno se encargó de desarrollar las low cost en Argentina que, según él, dan "buen servicio" con una tarifa más barata. "Aerolíneas debe manejarse de la misma manera o no puede seguir", sostuvo Macri y dijo que "un avión es un taxi que vuela". "¿Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos, lindos que es argentina? Necesitamos un avión que funcione con su presupuesto o no funciona", afirmó el ex presidente.

"¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos Aerolíneas Argentinas pagar al señor (Pablo) Biró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan?, se preguntó Macri, en referencia al sindicalista titular del gremio de los pilotos.