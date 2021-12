Frente a EE.UU., Alberto habló sobre el Golpe en Bolivia y la situación en Venezuela: "La democracia no se impone".

El presidente Alberto Fernández participó de la Cumbre por la Democracia organizada por su par de los Estados Unidos, Joseph Biden. Durante su discurso, aseguró que “la democracia es la mejor garante de la paz” y se refirió a la situación de la región, deteniéndose a reflexionar sobre el Golpe de Estado en Bolivia que terminó con el gobierno de Evo Morales.

“La democracia supone no intervención, la democracia no se impone ni con sanciones ni por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta, ni tampoco se impone”, reflexionó el mandatario argentino.