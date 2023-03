Alberto en Chaco: "Las sociedades más ricas son las que han desarrollado el conocimiento"

El Presidente inauguró un edificio de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias y a su vez, la Traversía Urabana de la Ruta N° 11 en Resistencia.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó esta tarde la inauguración del primer edificio propio de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Resistencia, provincia de Chaco, acompañado por el gobernador Jorge Capitanich. "Las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, litio, gas, sino las que han desarrollado el conocimiento", afirmó destacando la educación pública y el rol activo del Estado.

Durante el acto, el máximo mandatario destacó que en Chaco "se están poniendo en marcha muchas cosas" y eso "tiene que ver" con el accionar del gobernador Capitanich. "Tenemos que llevar la educación a nuestros jóvenes, en cualquier lugar de la patria. Eso busca favorecer el desarrollo federal e igualitario en la Argentina", afirmó. Y subrayó: "Aquí se está apostando al desarrollo del conocimiento y a la educación; llevar la educación a donde está la gente y no que la gente vaya a donde está la educación".

Asimismo, el Presidente remarcó que "el mérito supone que tengamos todos las mismas posibilidades" y que en los tiempos que vivimos, "la escala social ascendente está directamente ligada a la posibilidad de educarnos". Y añadió: "Abriendo estos edificios estamos abriendo el futuro, porque invertir en educación es invertir en el futuro. La educación es una cuestión de Estado, el Estado debe promover el desarrollo científico y tecnológico. i desarrollamos la educación, el conocimiento, la ciencia y tecnología, vamos a ser una gran sociedad, y además alimentarla con el arte".

El máximo mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perzcyk; la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial, Aldo Lineras; el intendente, Gustavo Martínez; el rector de la UNNE, Gerardo Omar Larroza; y el decano de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, Federico Veiravé.

Perzcyk destacó que "hubo una decisión política" para llevar dicho proceso adelante y afirmó que "es una apuesta a la universidad y a la educación pública porque es una plataforma para resolver sus problemas". Mientras que, por su parte, Capitanich resaltó: "Este edificio largamente reclamado se puede inagurar hoy. Va a ser el epicentro de formación, que cuenta con 2.500 alumnos, 200 docentes, 250 no docentes, una gran comunidad educativa, y sentimos mucho orgullo porque un Presidente de la república nos acompañe a inaugurarlo".

El nuevo edificio contó con una inversión de 409 millones de pesos y tiene una superficie cubierta de 3.395 metros cuadrados, en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria del Ministerio de Obras Públicas -que cuenta con 167 intervenciones en casas de estudios superiores de todo el país mediante una inversión de 50.060 millones de pesos-.

El Presidente inauguró la Travesía Urbana en Resistencia

Alberto Fernández inauguró, a última hora de la tarde, la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N°11 en la capital chaqueña. "Tengo la tranquilidad que he trabajado incansablemente estos cuatro años para que el Norte Grande se integre y se desarrolle como la Argentina lo necesita", aseguró durante el acto acompañado por el gobernador Capitanich.

Si bien el Presidente aseguró que nos encontramos en un mundo "difícil", remarcó que "nada de esto se puede postergar. No nos frenamos, pudimos seguir haciendo y seguir avanzando". Contra la adversidad marcó la importancia de que haya "voluntad de seguir adelante" y celebró: "Los compromisos que asumimos, todos fueron cumplidos. Es una tranquilidad que tengo como presidente, eso es hacer federalismo".

Luego de enumerar las obras de viviendas, acceso al agua -anunció la inauguración del acueducto en julio próximo, que llevará agua a 400 mil chaqueñas y chaqueños- y a la educación, Fernández subrayó: "Ahora que construimos esta democracia, les propongo que construyamos una nueva utopía. No podemos vivir en la Argentina que vivimos, una Argentina concentrada que no lleva acceso al resto del país. No vivimos en un país igualitario, sino en un centro rico y en una periferia pobre".

"El Norte está decidido a desarrollarse y a un Sur que tiene las energías que el mundo está demandando", concluyó.