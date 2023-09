El Gobierno desmintió las fake news de La Nación sobre Covid-19 y compra de frazadas

El Gobierno nacional aclaró dos publicaciones del medio hegemónico. Dio detalles sobre las metas de transparencia en los gastos por Covid y una compra del Ministerio de Desarrollo Social.

El Gobierno nacional desmintió dos notas periodísticas del diario La Nación en las que comunicaban que "el FMI advirtió que la Argentina no cumplió con las metas de transparencia en los gastos por Covid”, y que "Tolosa Paz gastó $1069 millones en frazadas que llegarán en primavera y las pagó hasta 177% más caras que en el mercado".

En este marco, desde Casa Rosada publicaron dos comunicados en su página oficial en respuesta a las dos publicaciones con información falsa del medio y dieron detalles acerca de las metas de transparencia en los gastos por Covid y una compra del Ministerio de Desarrollo Social.

En el primer comunicado en respuesta a la nota sobre la advertencia del organismo internacional sobre el no cumplimiento con la transferencia en los gastos por Covid”, explicaron que "la Auditoría General De La Nación (AGN) aprobó por Resolución 130/2023 del 17 de agosto el informe de Auditoría 'Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19 en Argentina', que tiene como objetivos fortalecer los esfuerzos de preparación y respuesta contra la Pandemia y la preparación de los sistemas nacionales de salud pública".

En este sentido, detallaron que "el préstamo del Banco Mundial por USD 535 millones fue destinado al financiamiento parcial de los contratos de suministros de vacunas COVID-19 firmados con Pfizer y Moderna. Su ejecución es del 99,6%".

"La AGN aprueba lo actuado y señala el examen realizado de conformidad con las Normas de Control Externo Gubernamental de la AGN, compatibles con las de aceptación general en Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadora Superiores (INTOSAI) y con requerimientos específicos del BIRF, incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios", agregaron.

Según la AGN, especificaron, "en el análisis realizado se observaron diferencias que no resultan significativas y que, por tanto, no alteran la opinión del Auditor". Por lo tanto, "en su Reporte por la aprobación de las revisiones Quinta y Sexta, el staff del Fondo Monetario Internacional señala que efectivamente se cumplió con el acuerdo de realizar una auditoría expost sobre gastos COVID".

"Sin embargo, observa que su publicación no fue posible por razones de confidencialidad, tal como señala la propia AGN: la confidencialidad fue impuesta por la AGN en virtud de las cláusulas de confidencialidad establecidas en los contratos correspondientes, en resguardo del interés público declarado por el Congreso, como obligación especial a quiénes reciban la información y en particular a la AGN", aclararon y explicaron: "Por su parte, el Ministerio de Salud no se excusó ni se exceptuó de proporcionar a la AGN ninguna información. Por el contrario, y sin perjuicio de la reserva efectuada por el Informe, ha dispuesto en su página web información oficial destinada a garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia activa de la gestión pública relacionada con las Vacunas COVID-19 en el sitio: https://www.argentina.gob.ar/salud/transparencia-activa-salud/vacunas-covid-19".

"La AGN es un órgano de control externo de la Administración Pública Nacional. En su análisis, señala que el Informe contiene información confidencial de los contratos suscriptos, dado que fueron celebrados en el marco de Emergencia Sanitaria por la Pandemia de COVID-19 y que incluyeron cláusulas de confidencialidad autorizadas especialmente por el Congreso De La Nación por la Ley 27.573, con el objetivo de conseguir la provisión de vacunas con la mayor rapidez posible", agregaron.

En este sentido, enfatizaron que "el Ministerio de Salud, en virtud de la transparencia por la que siempre aboga el Gobierno Nacional, solicitará a los proveedores Pfizer y Moderna las correspondientes autorizaciones de publicación y requerirá a la AGN que reconsidere la difusión del Informe completo".

Desarrollo Social informó la compra de frazadas "por debajo del precio testigo"

Por otra parte, el ministerio de Desarrollo Social informó la compra de frazadas "por debajo del precio testigo" a través de un proceso de licitación pública y destacó que desde la cartera conducida por Victoria Tolosa Paz se entrega "durante todo el año frazadas a las provincias afectadas por distintas situaciones climáticas".

Así lo notificó el ministerio a través de un comunicado en respuesta al artículo de La Nación titulado "Tolosa Paz gastó $1069 millones en frazadas que llegarán en primavera y las pagó hasta 177% más caras que en el mercado", publicada en La Nación este martes.

"El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia. Son cuatro tipos de frazadas de una plaza y de dos plazas, de dos calidades distintas para emergencias y para asistencia", señalaron.

Detallaron que 70 mil frazadas de una plaza fueron compradas por "$6.330, 23% por debajo del precio SIGEN de $8.119"; mientras que en otras 10 mil de dos plazas, "el precio fue $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953".

"En el tercer grupo de unidades (70.000) de una plaza, adjudicado al Grupo Sala S.A., el precio fue de $6.180, 9% por debajo del precio SIGEN de $6.751; y el cuatro grupo de unidades (10.000) de dos plazas, adjudicado al efector social Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada, el precio fue de $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953", agregaron.

Además, señalaron que "en cuanto a la época del año, las frazadas se tienen que adquirir en función de la demanda que tiene el Ministerio en las distintas situaciones de vulnerabilidad".

"En la Argentina hay una amplitud térmica muy importante, en la Patagonia el frío está presente en la mayoría de los meses de año, y en toda la región del norte cordillerano, la amplitud térmica es tal que incluso en verano hace frío de noche. Los mayores requerimientos son como respuesta a los fenómenos climáticos de inundaciones pero también ante incendios que se desarrollan en el territorio nacional", indicaron.

Por lo que subrayaron que la cartera de Desarrollo Social "entrega durante todo el año frazadas a las provincias afectadas por distintas situaciones climáticas, que además vienen siendo lamentablemente cada vez más reiteradas y repetitivas".

"Por caso, el fin de semana pasado hubo inundaciones en las provincias de Corrientes y Misiones, y hace 15 días en todo el conurbano de la Provincia de Buenos Aires y en La Plata, la capital provincial, que fue el epicentro de las mismas", ejemplificaron.

Asimismo, afirmaron que "estas adquisiciones se realizan de manera regular y habitual por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto se encuentran dirigidas a sostener un nivel de stock flotante que permita atender eventos previsibles en época invernal así como contingencias derivadas de hechos fortuitos que pudieran acontecer".

"Es de importancia resaltar que las Frazadas Calidad INTI como las que procura adquirir el Ministerio son sustancialmente distintas a muchas de las que se ofrecen por los canales de comercialización minoristas. La diferencia entre unas y otras es sustancial en cuanto al peso, donde las comunes pesan 300 gramos y la calidad INTI supera 5 veces dicho peso", destacaron.

Y añadieron: "Además las frazadas calidad INTI garantizan bajo nivel de inflamabilidad, importante impermeabilidad, resultan sanitizantes y neutralozantes de olores y contaminantes. La calidad INTI se encuentra nomenclada en los lineamientos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, instancia que valida, analiza y certifica la calidad".