Echan a un funcionario del Gobierno que aparece en una cámara oculta por una supuesta coima

El Gobierno nacional echó a un funcionario que dependía del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras conocerse una filmación en la que aparece junto al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, supuestamente recibiendo una coima por 25 mil dólares. Se trata de Francisco Carlos Sánchez Gamino, que se desempeñaba como director de Estudios para la Planificación Estratégica bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Un informe del canal de televisión El Nueve acusó a Moretti de recibir esa suma por parte de la madre de un futbolista de las divisiones inferiores, a cambio de colocar a su hijo en las divisiones inferiores en mayo del 2024. Junto al presidente de la institución azulgrana se lo ve a Sánchez Gamino. La decisión fue confirmada a El Destape desde el entorno del propio Francos.

Sánchez Gamino llegó a su cargo por ser hombre de confianza del secretario de asuntos estratégicos de la Presidencia, José Luis Vila, un histórico militante radical ligado al armador político Enrique "Coty" Nosiglia. Además, fue funcionario en el Ministerio de Defensa durante el macrismo y trabajó en áreas de se seguridad y defensa para distintos presidentes desde la vuelta de la democracia tanto así que se desempeñó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la década del 90.

Según fuentes de la oposición de San Lorenzo, el funcionario echado era "conocido" en el club pero no hay registros de cuál era el rol que cumplía ni qué hacía junto al Presidente en ese video. Además, adelantaron que podría haber "una movilización" en protesta, aunque aún no hay confirmación.

Cómo es el video con la coima

La investigación emitida en el programa Telenueve Denuncia fue liderada por el periodista cordobés Tomás Méndez, ex C5N entre otras señales. En la cámara oculta -grabada por una tercera persona de la que todavía no trascendió la identidad- aparecen en la reunión el propio directivo del "Ciclón", la madre del joven futbolista y el funcionario.

Después de los saludos formales, la mujer hace entrega de un fajo de billetes de la moneda estadounidense que presuntamente contenía 20 mil dólares. Si bien le insiste a Moretti para que los cuente, el titular de San Lorenzo le dice que no por una cuestión de cortesía y los guarda directamente en el bolsillo interno de su saco. Al valor oficial del dólar hoy martes 22 de abril del 2025, la fortuna supera los 27.3 millones de pesos argentinos.

Al instante, el abogado y mandamás del "Cuervo" comienza a preguntar por la vida social del chico, al que su madre define como "contentísimo" y "desesperado por jugar", aunque al mismo tiempo le aclara que "no puede salir de noche con sus amigos" por el fútbol. Más tarde, en El Nueve también revelaron un segundo encuentro en el que Moretti habría recibido 5 mil dólares más, para completar la suma de 25 mil.

También se publicó un audio en el que el máximo directivo del "Santo" reconoce: "Estuve todo el partido viendo con (Marcelo) Romano (coordinador de Inferiores) y con (Néstor) Ortigoza (por entonces responsable del fútbol, luego desplazado por un caso de violencia de género)". Y concluyó: "Les pregunté. Me dice 'no, bien... A ver, si vos no me decís nada, no lo elijo porque hay otro chico que está mejor que él'". Por el momento, desde la entidad de Boedo no se pronunciaron al respecto, aunque todo indica que habrá un comunicado al respecto en las próximas horas.