Alberto Fernández tendrá una videoconferencia con Ángela Merkel

El presidente se reúne a través de una videoconferencia con la Canciller alemana. El FMI, el club de París y el manejo de la pandemia, entre los temas a tratar.

Después de la gira por Europa en la que el presidente Alberto Fernández se reunió con varios mandatarios, esta vez el mandatario nacional tendrá la oportunidad de tomar contacto con Angela Merkel a través de una videollamada.

Se supo que los tres temas excluyentes serán el manejo de pandemia, sobretasa que tienen que pagar algunos países con el FMI y el Club de París. La semana pasada, los dos mandatarios charlaron y la canciller Angela Merkel habló con con Fernández y le pidió "hacerla en forma remota" desde Buenos Aires, la semana que viene, debido a las restricciones de circulación que hay en ese país.

Sobre este tema, el propio Alberto Fernández aseguró que cree es inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la reprogramación de la deuda que el organismo le otorgó a Mauricio Macri. "No estamos tan lejos de lograr el acuerdo con el FMI. Creo que vamos a poder prorrogar el pago, estamos negociando" . "La idea es cerrar pronto con el Fondo, aunque hay muchas cosas que revisar también -agregó-. Hay cosas que mediáticamente no se analizan, como el tema de las sobretasas. Habitualmente a los países el Fondo le cobra el 1% de tasas de interés, pero Argentina paga el 3%, por exceder el cupo de lo que podíamos recibir. Es un tema de Argentina y del Fondo, ¿por qué le siguió dando si no podía recibir? Si logro un acuerdo con el Fondo, no tengo obligaciones inmediatas".

En las últimas horas, Fernández también tuvo una videollamada con Andres Manuel López Obrador, el presidente de México, en la cual destacó la importancia de lograr independencia en la producción de dosis para poder inocular a la población de toda Latinoamérica. "Hoy celebramos el 25 de mayo, que para nosotros es una fecha muy importante, porque es la fecha en que inició el camino para la independencia de la corona española. Yo siento que hoy que con este anuncio que estamos haciendo estamos siendo más independientes", apuntó el Presidente.

Al tiempo que resaltó: "Este acuerdo va a permitir que mexicanos y argentinos hayan unido esfuerzos para tener vacunas para mexicanos y argentinos y también para todos nuestros hermanos latinoamericanos".