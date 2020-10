Otermin: "Ahora viene la reconstrucción de la Argentina"

Hincha fanático de Banfield, aun sueña con ser jugador de primera del club, viajar con el plantel, tomar mates y – al menos – estar en el banco de suplentes. “Eso sí, con todos los protocolos”, dice, entre risas, Federico Otermin, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Tiene 35 años y su despacho está apenas decorado con fotos que muestran su referencia y pertenencia política y su vida de casado. Hay unos ocho portarretratos en las que se lo ve con el presidente Alberto Fernández, en el discurso inaugural junto a Axel Kicillof, otra con Cristina Fernández de Kirchner caminando por una alfombra roja ceremonial; una más junto a su amigo y jefe político, Martín Insaurralde, y Máximo Kirchner. Finalmente, Daniela, su compañera y esposa, está en dos fotografías.

En un mano a mano con El Destape, el joven dirigente habló de todo. Entiende que hablar de política por estos tiempos y del funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, no pueden entenderse sino es dentro del formato pandemia. Fue un antes y un después. “Cuando asumimos Axel (Kicillof) nos pidió que la Cámara sea la caja de resonancia de la política bonaerense; también nos pidió que haya una fuerte articulación con la oposición, teniendo en cuenta que no contamos con una mayoría propia”, remarcó el dirigente y resaltó que, a pesar de la pandemia, “logramos un ritmo de sesiones – 11 en lo que va del año - y reuniones de comisiones muy importantes en las que participaron todos los ministros y ministras”.

"La ventana de tiempo que se abrió nos permitió evitar que el conurbano no explote; todos le ponían números a que eso ocurriera", expresó Otermin COMPARTIR:

Tener una Cámara de Diputados de puertas abiertas y activa es un eje que destaca luego de haber tenido en 2019 apenas 5 sesiones. “Cuando la pandemia explotó en el país tomamos el sistema de sesiones remotas y semi presenciales, y debo reconocer que la oposición ha acompañado. Ello nos permitió seguir trabajando en los ejes que Axel nos planteó”, definió Otermin.

Pymes, producción e industrial cultural

“Los primeros 100 días que tuvimos como gobierno tomamos conocimiento de la situación en la Provincia y después nos agarró la pandemia. Y hay que reconocer que la cuarentena se ejecutó para evitar una tragedia. La ventana de tiempo que se abrió nos permitió evitar que el conurbano no explote; todos le ponían números a que eso ocurriera. Ahora viene el momento de la reconstrucción argentina, después de dos tragedias: la experiencia neoliberal de Macri y la pandemia”, afirmó Otermin.

“Uno de los ejes que Axel nos pidió es la industria y las pymes. Estamos trabajando junto al ministerio de Producción una serie de iniciativas que fortalezcan a las pymes, que estimule la radicación de pymes, que haya estímulos desde el Banco Provincia, por ejemplo. Hay muchos empresarios y empresarias que necesitan de la articulación del Gobierno. Con Vidal, el ministerio de Producción estuvo acéfalo un año y 4 meses y en política esas son cuestiones ilustrativas ¡Imagínate el desprecio por el sector que no había nadie nombrado! Bueno, Axel asumió y lo jerarquizó. Entendemos que la provincia es el corazón productivo del país y ese corazón tiene que estar activo, fuerte y presente”, explicó.

Por otra parte, la industria cultural es otro de los ejes que están trabajando de forma mancomunada entre el legislativo y Ejecutivo: “Estamos evaluando un paquete de leyes para fomentar la industria cultural en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con Augusto (Costa)- ministro de Producción - y Axel (Kicillof) un programa que hicimos con la comunidad de cultura en Lomas y es una idea que está presente. Hay una gran cantidad de artistas de todas las ramas en la provincia y hay que pensar la cultura como una industria sin techo para los vecinos y vecinas de la provincia, y generar un valor agregado”.

"Axel es un fuera de serie porque tiene una capacidad para interpretar lo que es política y la economía y va a poder encontrarle a una Provincia super difícil la viabilidad", dijo Otermin COMPARTIR:

Sesiones presenciales, articulación y rosca política

“La pandemia demostró desigualdades preexistentes. Cualquier análisis que omita los 4 años de fracaso de Macri está equivocado. El país venía mal y la provincia era tierra arrasada, y Axel fue intelectualmente honesto al reconocer que había problemas estructurales de fondo”, respondió Otermin al ser consultado sobre la vuelta de las sesiones de manera presencial: “En ese escenario que describí, la pandemia no terminó, la mayoría de los diputados y diputadas son del interior de la Provincia y no están dadas las condiciones epidemiológicas. Me encantaría que podamos hacer la sesión con los 92 diputados y diputadas, porque cuando la hagamos la cuestión del coronavirus habrá quedado atrás”.

Consultado sobre la articulación política entre la Cámara de Diputados y el gobierno bonaerense, el diálogo entre las partes y la posibilidad de una figura de articulador, armador y/o coordinador, Otermin fue concreto: “Es Axel”. Y amplió: “Hay cosas que no se ven en lo cotidiano, a veces la política se convierte en una ‘fotocracia’ y es algo que es importante cambiarlo, no toda reunión tiene que ser una foto. Hablamos todos los días con el Gobernador, de hecho hay récord de leyes por la articulación que hay con él y también con sus ministros como Carli (Bianco), Teresa (García), (Julio) Alak, Agustina (Vila), y Federico Thea”.

Además de extrañar el fútbol, Otermin añora todo lo relacionado a la liturgia peronista, “el encuentro, el abrazo, el acto peronista, el vernos cara a cara; hay una nostalgia de ese ‘éramos felices y no lo sabíamos’”, señala en referencia a esa lejana normalidad previa a la cuarentena. Lo más cercano a ello son los almuerzos de los martes en los que se reúne con Martín Insaurralde y el senador bonaerense Adrián Santarelli. Antes lo hacían en las oficinas que tenían sobre calle Esmeralda en Capital Federal, aunque en los últimos días se mudaron a otro espacio. Respetando los protocolos correspondientes, a la comida siempre se suma un o una dirigente política más; desde intendentes hasta ministros nacionales. La política está más que presente en ese lugar.

¿Qué hablan en esas comidas? Ante la sorpresa de la pregunta, el diputado dio una respuesta políticamente correcta: “Con Martín (Insaurralde) nos juntamos cotidianamente, me une una amistas y un proyecto político en común. Adrián (Santarelli) es nuestro senador de Lomas de Zamora y tenemos un trabajo en conjunto. Acordamos encuentros con intendentes, ministros, tenemos un ámbito de conversación y discusión política y pensamos en diferentes acciones para el municipio”.

Al finalizar la entrevista con El Destape, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense tuvo que definir en una oración a los tres dirigentes que más veces nombró a lo largo de la nota:

Martín Insaurralde: Un tipo súper generoso, una gran maestro y de una capacidad formidable.

Axel Kicillof: Un fuera de serie porque tiene una capacidad para interpretar lo que es política y la economía que va a poder encontrarle a una Provincia super difícil la viabilidad. Siempre se dice que la provincia de Buenos Aires es ingobernable e inviable…bueno Axel le va a sacar ese ‘in’ y la va a hacer gobernable y viable.

Máximo Kirchner: Es uno de los principales dirigentes del país, con muchísima capacidad en la política argentina y mucho futuro.