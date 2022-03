Gestapo antisindical: la mejor amiga de Vidal organizó la reunión en el Banco Provincia

Soledad Borsani ingresó a la función pública de la mano de la ex gobernadora y fue quien gestionó la reunión en la cual Villegas confesó su deseo de impulsar la persecución a gremios.

Avanza la investigación judicial por la causa conocida como "Gestapo Antisindical" y una nueva revelación complica directamente a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: Soledad Borsani, funcionaria de la gobernación y una de sus mejores amigas desde la infancia, fue quien gestionó la ya famosa reunión en el Banco Provincia en la cual agentes de la SIDE, funcionarios bonaerenses y empresarios planificaban el armado de causas judiciales contra sindicalistas.

El nombre de Borsani se incorporó en la causa a través del entrecruzamiento de mensajes entre una funcionaria del Bapro y un empleado de la entidad bancaria, y ya consta en el expediente que impulsa el juez federal Ernesto Kreplak. Según informó el medio Página/12, el día 13 de junio de 2017, la asesora del directorio del Bapro, Emilia Jaime, chateó vía Whatsapp con un empleado de carrera del mismo, Guillermo Squillari: “Guille, mañana nos pidieron de gobernación que dispongamos de una reunión. La estoy organizando con Vicky, va a ir Pato temprano para armarlo pero necesito que vos avises en seguridad para que los dejen pasar y los guíen (que Oscar los acompañe si está a esa hora, sino alguien para que no se pierdan o se queden atorados en un ascensor”.

“Unas 12 personas se van a anunciar para ver a Julio Garro. Se va a hacer en el SUM del 7mo piso. Es mañana 9hs", añadió luego Jaime a Squillari. Es la propia funcionaria quien le pide que cualquier cosa, "la llame" y "si ya entré al médico y pasa algo importante llamás directamente a Soledad Borsani al celu y lo ves con ella”.

“Que fue quien me pidió esto”, agregó luego, dejando en claro de dónde venía el insistente pedido para conseguir un lugar discreto para la reunión, algo que Jaime dejó en claro explícitamente en el intercambio de mensajes: “Guille: Vos avisale esto a Stefy. No sea cosa que después la gente que iba a reunirse con Daniel y Mariano caiga en esta reunión. Acordate que te estoy diciendo que tenemos que tener total discreción y ser muy reservados con esto. Después, que Stefy se quede ahí o esté cerca, cosa que no llegue nadie y se mande al SUM, ¿viste? Gracias”.

Tanto Jaime como Squillari fueron citados a declarar como testigos en la causa. Fue este último quien aportó su celular en el cual pudo peritarse y se consiguieron los mensajes que hoy comprometen a Borsani, por entonces Responsable de Coordinación General Unidad Gobernador, una suerte de secretaria privada de la gobernadora. Ocupó el cargo los cuatro años de gestión de la actual diputada nacional por la Ciudad, entre 2015 y 2019.

Quién es Soledad Borsani

La ex funcionaria de la gobernación bonaerense llegó a ese cargo de la mano de Vidal y se fue con ella. Pero entre ambas hay un vínculo que trasciende la política: son amigas desde la infancia.

Según el libro La Gobernadora, escrito por Mara Laudonia y editado por Sudamericana en 2016, Vidal y Borsani se conocieron cuando tenían entre dos y tres años. Eran vecinas, fueron al jardín de infantes juntos y compartieron todas las etapas de sus vidas. Tal es así que Borsani, tiempo después, se convirtió en madrina de una de las hijas de la ex gobernadora. Ahora, compartirán también espacio en un expediente judicial.