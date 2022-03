Gestapo antisindical: indagan a Diego Dalmau Pereyra, pieza clave del espionaje ilegal

El exjefe de Contrainteligencia de la AFI es uno de los tres espías que estuvieron en la reunión del Banco Provincia, mantuvo reuniones con funcionarios de María Eugenia Vidal, tuvo llamados con empleados del BAPRO y ordenó que se realizaran tareas de inteligencia sobre el Pata Medina.

El primer director de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra, está convocado a prestar declaración indagatoria este jueves en el caso de la “Gestapo antisindical”. La cita es a las 10.30 con el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. Damlau Pereyra es una pieza clave del espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que está procesado en otras investigaciones judiciales y que fue parte de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde agentes de la exSIDE, empresarios y funcionarios bonaerenses coordinaron el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Según informaron desde la defensa de Dalmau Pereyra, este jueves el ex agente de inteligencia concurrirá a los tribunales de La Plata. El exjefe de Contrainteligencia –sucesor de Antonio “Jaime” Stiuso- es uno de los tres espías de la AFI que fue parte de la reunión de la Gestapo que se realizó en el BAPRO, el 15 de junio de 2017. Tal como publicó este medio, este jerarca de la agencia de inteligencia mantuvo reuniones con funcionarios de María Eugenia Vidal que estuvieron en el encuentro de la entidad bancaria, tuvo llamados con empleados del BAPRO vinculados a la organización del encuentro y ordenó que desde la AFI se realizaran tareas de inteligencia sobre el Pata Medina y su entorno a principios de mayo de 2017. Esto último lo relató en una testimonial ante el juez Kreplak el exespía Leandro Araque, que fue quien hizo ese “trabajo”.

De acuerdo al registro de ingresos a la casa de los espías, que este medio publicó en exclusiva, el 31 de julio de 2017 el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, concurrió a la AFI con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Ambos habían sido parte del encuentro en el Banco Provincia. El registro da cuenta de que ambos entraron a las 14.51 y fueron a ver al entonces director de Contrainteligencia. Ese mismo 31 de julio se inició por denuncia anónima la causa federal contra el Pata Medina. Esa denuncia tiene el sello de la AFI. En su descargo ante el juez Kreplak, Villegas –que en su indagatoria presentó un escrito pero no declaró- confirmó que estuvo en la AFI pero con Juan Sebastián De Stéfano. No recordó haber visto a Dalmau Pereyra. “La única persona que recuerdo y registro por haber estado con ella en la AFI a excepción de Grassi, es decir, la única persona ajena al andarivel ‘Provincia’ a quien recuerdo en mi visita a la AFI, es Destefano (escribe mal su apellido). Si bien creo existe alguna constancia que da cuenta que la reunión fue con el señor Dalmau Pereyra, no recuerdo jamás haber estado con él”, aseguró.

Aquel no fue el único registro que involucra a Dalmau Pereyra. También hay constancias en el libro de ingresos que el 8 de agosto de 2017 Grassi volvió a la AFI y se reunió con el director de Contrainteligencia. Ingresó a las 17.53 y se retiró a las 19.17.

A su vez, tal como declaró el exespía Leandro Araque ante Kreplak, fue él quien realizó los informes de inteligencia sobre el “Pata” Medina cuando estaba en la agencia de inteligencia. Araque, que integró la banda de los Súper Mario Bros y está procesado junto a Dalmau Pereyra por la realización de tareas ilegales de inteligencia, aseguró que “la misión” se la había encomendado el director de Contrainteligencia de la AFI.

Araque contó bajo juramento de decir verdad que el que dio la orden de hacer el trabajo fue Dalmau Pereyra y que dicha orden le fue transmitida por Jorge “El Turco” Sáez, otro policía porteño que al igual que Araque fue en comisión a la AFI, integró la banda de los Súper Mario Bros y está procesado por hacer espionaje ilegal durante el macrismo.

Por otro lado, tal como surge del caso "Gestapo M", Dalmau Pereyra también mantuvo llamados telefónicos con Patricia Bencivengo, empleada del BAPRO, sindicada como la “azafata” que recibió a los participantes de la reunión en el banco. Los llamados se dieron el día de la reunión: el 15 de junio de 2017.

Dalmau Pereyra no es cualquier espía. El exagente está procesado junto al expresidente Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan y en la megacausa de los Super Mario Bros, donde la tesis del cuentapropismo no lo alcanzó. Es decir, es una pieza clave del espionaje ilegal macrista.

El sucesor de Stiuso -estuvo en ese cargo hasta mediados de 2018- es el último de los tres espías involucrados en el caso Gestapo antisindical en prestar declaración indagatoria. Ya desfilaron por los tribunales de La Plata, Darío Biorci, exjefe de gabinete de la AFI, y De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, que como publicó El Destape, amenazó al juez Kreplak con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura si continúa impulsando esta causa. Este jerarca de la exSIDE, que se presentó el martes en los tribunales platenses, rechazó las acusaciones en su contra y pidió que el magistrado se abstenga de resolver su situación procesal por considerar que debe intervenir Comodoro Py.

Además de los agentes de inteligencia, ya fueron indagados todos los empresarios y funcionarios bonaerenses que fueron parte de la reunión en el BAPRO. La única indagatoria pendiente es la del senador provincia por Cambiemos, Juan Pablo Allan, quien está citado para el 5 de abril ya que los legisladores provinciales avalaron que se lo investigue a pesar de sus fueros.

Al culminar con esta primera ronda de indagatorias, Kreplak estará en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados a los que indagó, es decir, podrá definir si los procesa, los sobresee o les dicta una falta de mérito. La incógnita es qué decisión tomará con respecto al resto de los acusados, entre los que se destacan la exgobernadora María Eugenia Vidal –imputada- y los denunciados por los querellantes, como Mauricio Macri, los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdaldani, y el procurador bonaerense Julio Conte Grand, entre otros.