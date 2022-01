El Frente de Todos pidió el juicio político contra el procurador Julio Conte Grand

Legisladores bonaerenses anunciaron que iniciarán un proceso de enjuiciamiento contra Conte Grand tras la denuncia de la AFI que expuso a la "Gestapo" antisindical macrista.

Los legisladores bonaerenses del Frente de Todos anunciaron que iniciarán un proceso de enjuiciamiento contra Julio Conte Grand por la "Gestapo" antisindical que impulsó el macrismo. El presidente del bloque oficialista en Diputados, César Valicenti, encabezó la conferencia de prensa donde brindaron detalles sobre esta medida y apuntaron a la "pertenencia partidaria" del Procurador General bonaerense a la fuerza opositora ‘Juntos’.

Acompañado por los vicepresidentes primera y segundo, Susana González y Rubén Eslaiman, también se refirieron a la "subordinación funcional" por parte de Conte Grand a los líderes macrismo. "La manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas”, agregaron.

“Hemos sido víctimas todos, y es un método que afectó a la sociedad”, afirmó el diputado Valicenti. “Los 43 integrantes de esta fuerza decidimos avanzar en el pedido de juicio político al Procurador General, Julio Conte Grand”, comentó y detalló que “fuimos testigos de la existencia de una mesa judicial que evidencia a las claras que existía una articulación muy clara entre operadores judiciales, comunicadores sociales, operadores políticos y el espionaje de agentes de la AFI”.

Por su parte, Susana González sumó: “En esta provincia, con la aprobación de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir, encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan”. Es por ello que manifestó que “lo que vimos no es más que una décima parte de todo lo que esa mesa judicial desplegaba. No podemos seguir viviendo en un país donde la justicia maneja pruebas pre armadas”.

El proceso de enjuiciamiento

La ley 4.434 de "Juicio Político" expresa que es facultad de la Cámara de Diputados realizar una acusación contra un funcionario público. Una vez efectuada la misma, como es el caso del Frente de Todos, se realizará una sesión en donde, con la mayoría simple (47 legisladores) se pondrá en tratamiento el expediente y sólo podrá ser aprobado con los dos tercios de los presentes.

Fuentes legislativas detallaron a El Destape que evalúan realizar dicha sesión el próximo jueves 20 de enero. Actualmente el oficialismo posee 43 diputados y diputadas por lo que necesitaría 4 miembros más que los conseguiría con la Izquierda (2), el monobloque de Guillermo Britos y Avanza Libertad (3). Para conseguir los dos tercios de los presentes (62) el oficialismo deberá tender puentes y mesas de negociación, sobre todo, con la Unión Cívica Radical, fuerza que si bien forma parte de Juntos, se ha diferenciado en los últimos meses.

De aprobarse la acusación se conformará una comisión de 5 diputados y diputadas que tendrá un plazo de hasta 6 meses para investigar a Conte Grand. En esa instancia, y entre los distintos procesos que llevarán adelante, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios,}.

Entre los citados se encuentran Gabriel Vitale (juez de Lomas de Zamora), Enrique Ferrari (fiscal de Lomas de Zamora), Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon (directora de la Alcaidía N°3 de La Plata), Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Roberto Cipriano García (Comisión por la Memoria), Gustavo Ferrari (ex ministro de Justicia durante el período de Vidal), Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo durante el período de Vida)l, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia durante el período de Vidal), Julio Garro (intendente de La Plata), Juan Sebastián De Stéfano (Ex titular de asuntos jurídicos de la AFI) y el actual senador, Juan Pablo Allan.