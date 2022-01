Anginas y playa: la insólita explicación de Vidal por su silencio por la Gestapo

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires intentó explicar por qué no habló en 15 días del escándalo de la Gestapo.

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, lanzó una insólita justificación para intentar explicar su silencio durante más de 15 días luego de que se diera a conocer el video de la Gestapo antisindical, un grupo de funcionarios, ministros, intendentes y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que coordinaron la persecución a sindicalistas opositores al macrismo.

"Quieren tratar de mostrar que todos somos iguales y no somos todos iguales. La primer diferencia es que yo estoy acá dando la cara y la voy a seguir dando, porque no me voy a esconder en ningún lado. Lamentablemente tuve una angina durante varios días después de volver de la Costa donde fui a pasar fin de año y después estuve reconstruyendo esto que había pasado. Por eso demoré", justificó Vidal.

El video de la Gestapo antisindical fue dado a conocer el 27 de diciembre, es decir que pasaron 10 días en que Vidal no refirió comentario al respecto. El plazo se agigante si se tiene en cuenta que fuentes cercanas a la gobernadora aseguran que sabía de la publicación del video desde el domingo 26 de diciembre.

Vidal atacó a Camaño y a la AFI de Macri

La gobernadora bonaerense sostuvo en La Nación + que el video de la Gestapo fue ilegalmente grabado por la AFI del gobierno de Cambiemos, pero deslindó de forma llamativa a Mauricio Macri.

"Separo a Mauricio Macri de cualquier actividad ilegal que la AFI pueda haber hecho", lanzó Vidal, quien además aseguró que la gente de la Agencia Federal de Investigaciones que estaba a cargo en ese momento -Gustavo Arribas y Silvia Majdalani- tendrán que explicar "por qué había gente de la AFI ahí en ese momento".

En este punto, volvió a recordar que ella misma es querellante de una causa de espionaje por parte de la AFI y se negó a hablar sobre Gustavo Arribas y Majdalani al sostener que no iba a "opinar sobre ellos siendo querellante en una causa por haber sido víctima de espionaje de agentes de la AFI".

Vidal además apuntó contra la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, al asegurar que presentó el video frente a un "juez que no tiene competencia" y aseguró: "Este video grabado ilegalmente no constituye prueba y la jefa de espías del gobierno nacional (por Caamaño) lo sabe. Y así va descubriendo pruebas a lo largo de los años".