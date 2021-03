Tras el avance en la causa por la Mesa Judicial de Mauricio Macri y el pedido de indagatoria al señalado como operador en Tribunales, rompió el silencio el exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano. El único titular de la cartera judicial que tuvo Macri habló ayer antes de ingresar al centro de Convenciones en Recoleta donde el expresidente presentó su libro "Primer Tiempo". Según le dijo Garavano a El Destape, esa causa "es parte del relato".

La jueza federal María Servini citó ayer a indagatoria a Fabián Rodríguez Simón, quien es señalado como operador del gobierno de Mauricio Macri en Tribunales, por haber conformado la mesa judicial en el supuesto armado de causas contra el kirchnerismo.

¿Le preocupa que avance la causa de la Mesa Judicial M?, se le consultó. "No, eso no tiene mayor relevancia, es parte del relato". ¿Los registro del juez Hornos cómo se explican?, también le preguntó El Destape a Garavano. El actual presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, fue denunciado en febrero por sus reiteradas visitas a la secretaría privada de Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos. El exministro de Justicia apenas atinó a responder: "Eso tiene que ver, como dije yo en su momento, con cuestiones carcelarias", argumentó.

Los diputados del Frente de Todos realizaron la primera semana de febrero una ampliación de denuncia en la causa de la Mesa Judicial PRO, que tramita en los tribunales de Comodoro Py y tiene imputados a Macri y su mesa chica. Los legisladores requirieron como medidas de prueba que se analicen los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos durante el macrismo y que la DAJuDeCO informe el entrecruzamiento de llamadas de todas las personas imputadas en este caso.

Por otro lado, Garavano opinó sobre la designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia en reemplazo de Marceloa Losardo. "Veremos, no es el tono y las formas con las que arrancó sus manifestaciones públicas. No me parecen atinadas. Me parecen un ataque a la justicia", criticó en diálogo con este portal.

La causa por la Mesa Judicial avanza a paso firme. La citación a Pepín Rodríguez Simón es en el marco de la denuncia realizada por el empresario Fabian De Sousa por supuestos aprietes que habrían recibido él y sus empresas por parte de la mesa judicial del macrismo.

La declaración indagatoria fue fijada para el 26 de mayo a las 15.30 y será vía Zoom. Entre los supuestos miembros de la mesa judicial también se encuentran José Torello, Germán Garavano, Pablo Clusellas y Bernardo Saravia Frías, entre otros.

Tanto Cristóbal López como su socio Fabián De Sousa denunciaron ante la Justicia que sufrieron presiones y amenazas por parte de funcionarios y allegados al gobierno anterior, que tenían como objetivo supuestamente hacerse de su medio de comunicación, entre otras maniobras.

En este marco, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, aseguró que en 2015 recibió la visita del subsecretario de Justicia de Macri, Juan Bautista Mahiques, quien le habría reclamado que apurara un fallo judicial vinculado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.