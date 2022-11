Milman justificó que sus asesoras mintieran en la Justicia: "No recordaron"

El diputado del PRO negó tener conocimiento previo del atentado a Cristina Kirchner y se amparó en el secreto de Inteligencia para no hablar de su asesora.

El diputado del PRO Gerardo Milman rompió el silencio para negar haber dicho que tenía conocimiento previo del atentado contra Cristina Kirchner. El legislador se amparó en el secreto de inteligencia para no hablar acerca del rol de Carolina Gómez Mónaco, su asesora que estaba presente en el bar Casablanca, donde un testigo dijo que escuchó a Milman decir que iban a matar a la vicepresidenta. Además justificó que sus asesoras hayan declarado en un primer momento que no estuvieron en el bar.

"Es como si yo te preguntara qué hiciste el 30 de agosto, es como si te pregunten vos estuviste en tal lugar el 30 de agosto. Es un lugar que queda enfrente del Congreso, donde vamos una, dos, tres veces por semana a tomar un café o a almorzar", afirmó Milman, quien dijo que sus asesoras no recordaron que estuvieron ese día. "Cuando le mostraron las imágenes, dijeron entonces que sí estuvieron. No hay ninguna contradicción", señaló.

"Yo no dije nunca esa frase. Sí es verdad que viajé a la Costa con colegas suyos. Pero el atentado fue durante la madrugada y yo ya estaba en Buenos Aires", dijo Milman en una entrevista con Jorge Lanata en Radio Mitre. El legislador se amparó en la ley de inteligencia para no hablar acerca del rol de Gómez Mónaco en la Agencia Federal de Inteligencia.

De acuerdo al video que publicó Cristina Kirchner, Gómez Mónaco fue Miss Argentina en el año 2012 y en 2017 Milman la designó Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina. Es dueña de Luxa Estética, creada el mismo año de su designación como funcionaria.

En el video, agregaron que Gómez Mónaco tiene una segunda empresa junto a María Mroue, la periodista de Crónica TV, canal donde apareció por primera vez Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner.

Milman fue denunciado por enriquecimiento ilícito por el abogado Yamil Castro Bianchi, quien reclamó a la justicia que se investigue el vínculo económico con Gómez Mónaco. "Milman, en el mes de septiembre de 2017, designó a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Carolina Gómez Mónaco fue designada titular de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito (ESID), que funcionaba en el ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DiNiCri). Hasta ese momento la joven abogada no registraba antecedentes o referencias públicas más allá de haber sido ganadora del certamen Miss Argentina 2012 y representado a nuestro país en otro torneo de belleza, Miss Model of the World en 2014. Es decir, nada vinculado a la inteligencia criminal", describió Castro Bianchi.

Asimismo, denunció: "En ese mismo mes de septiembre, más precisamente el 27 de septiembre de 2017 se constituye la sociedad comercial SALVATTORE GROUP SAS, CUIT N°30-71577495-6, cuyos accionistas son Carolina Elizabeth Gómez Mónaco y Fernando Agustín Daga, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes 1135 de CABA, que está inscripta en la categoría de facturación de hasta 50 millones de pesos y que tiene como actividad principal la de ofrecer servicios de tratamiento de belleza".