Gasoducto Néstor Kirchner: empresas resaltaron el impacto de la obra en la producción

Representantes de cuatro empresas que extraen gas del yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, brindaron hoy testimonio en la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y coincidieron en resaltar la importancia de esa obra para poder aumentar la producción y no tener que importar gas licuado.

La audiencia realizada en una de las salas de juicio de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, estuvo encabezada por el juez Daniel Rafecas y contó con la participación de representantes de las empresas Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral.

Durante la audiencia, los ingenieros de las diferentes empresas relataron cuánto gas extraen a diario las firmas en las que se desempeñan y explicaron que esa producción se puede aumentar si se logra, además, la infraestructura necesaria para poder transportar luego el producido al mercado. "Dejaron en claro que el gasoducto Néstor Kirchner es absolutamente necesario para transportar la creciente producción de gas de la Cuenca Neuquina. Calcularon que, de construirse, las empresas rápidamente podrían duplicar la extracción de gas porque hay reservas muy abundantes", señaló una fuente judicial que visualizó la audiencia.

De acuerdo con las previsiones que se mencionaron en la audiencia, con el gasoducto construido y en funcionamiento, en 2023 se podrían reemplazar unos 40 millones de metros cúbicos a importar mediante gas licuado, por 45 millones de metros cúbicos que se transportarían mediante este nuevo gasoducto.

La audiencia se realizó por el término de 35 minutos y no hubo preguntas por parte de la fiscalía que conduce Carlos Stornelli quien, mediante un escrito, reclamó horas antes que el juez Rafecas cite a dar testimonios a representantes de las empresas extranjeras que estuvieron interesadas en participar de la licitación del gasoducto pero que no lograron que se les concediera una prórroga para poder presentarse. "De la documentación remitida por la empresa IEASA se advierte que las empresas extranjeras China Petroleum Technology & Development Corp, Jindal Saw LTD, Julong Steel Pipe Co LTD, Noksel España SA y TMK se manifestaron interesadas en ofertar y pidieron prórroga en el marco de la licitación", señaló Stornelli en su presentación, según publicó hoy Infobae.

Ayer, el ingeniero Antonio Pronsato, exfuncionario que encabezó la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner, había explicado ante la justicia que por la premura para realizar la obra no fue posible conceder las prórrogas solicitadas por otros posibles oferentes de caños.

Mañana, desde las 10, se llevará a cabo una segunda audiencia de especialistas a la que fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires a los que se les consultaran detalles técnicos vinculados con el transporte de gas y los tipos de caños necesarios.

Después de las audiencias, quedará configurado un escenario probatorio a partir del cual el juez Rafecas podrá definir si corresponde seguir investigando la posibilidad de que hubieran sido cometidos ilícitos en la licitación ventilada o si corresponde archivar las actuaciones por inexistencia de delito.

Las líneas de investigación planteadas por la fiscalía, sobre las que deberá definir el juzgado son tres: el supuesto direccionamiento de la licitación en favor de Techint, la posible violación a la ley de compre nacional en relación a la adjudicación para la provisión de válvulas y la posibilidad de que algún empresario hubiera ejercido influencias indebidas para quedarse con algún tramo de la obra; algo que hasta ahora fue rechazado por todos los testigos.

En este expediente se acumularon denuncias presentadas por dirigentes de la oposición y abogados particulares inspiradas en el informe 'en off' que semanas atrás se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-; planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) a través de un comunicado.