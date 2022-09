El gobierno confirmó el diálogo entre Massa y Cristina: "Todos acordamos con el diagnóstico"

La portavoz contó que dialogaron antes y después del mensaje de la vicepresidenta quien pidió intervenir para bajar el precio de los alimentos.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo dos charlas con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el miércoles luego de que se conocieran los números de la pobreza dados a conocer por el Indec. La vicepresidenta había pedido que "una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia".

"La vicepresidenta, el ministro de Economía y el Presidente hablan permanentemente de estos temas. La vicepresidenta y el ministro de Economía dialogaron ayer antes y después del tweet. Todos en el gobierno acordamos con el diagnóstico de Cristina Kirchner", afirmó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves desde la Casa Rosada.

"Hay una excesiva rentabilidad empresaria y esto debe corregirse de alguna manera para que no sea la carga de la redistribución de ingreso no termine cayendo siempre en las familias y los más vulnerables. Hay una necesidad imperiosa de una redistribución del ingreso, de un fortalecimiento del poder adquisitivo y de alguna forma de poder ponernos de acuerdo en que la rentabilidad excesiva de las empresas no forma parte de la comunidad en que todas y todas queremos vivir es parte del debate dentro del gobierno", sostuvo.

Luego de que se diera a conocer el informe del Indec sobre la pobreza en el primer semestre, Cristina Kirchner advirtió por la suba de la indigencia a causa del fuerte avance en el precio de los alimentos. En esa línea, remarcó los márgenes de ganancia que informaron las empresas y pidió mayores esfuerzos en el Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta expresó: "El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo, en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos". Pero no se quedó allí.

"Está mas que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad", subrayó la vicepresidenta. En ese sentido, destacó que "el ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia", pero aseguró que "es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia".

Según el documento oficial, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 27,7%; en ellos reside el 36,5% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 8,8% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares.

Con respecto al segundo semestre de 2021, la incidencia de la pobreza registró una reducción de 0,8 puntos porcentuales. Sin embargo, en el caso de la indigencia, hubo un aumento de 0,6 puntos.