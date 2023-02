Cerruti confirmó que Alberto Fernández evalúa crear una Mesa del Frente de Todos

La portavoz presidencial informó que se encargaría de debatir "estrategias electorales".

El presidente Alberto Fernández, como titular del Partido Justicialista, "está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral" del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año, confirmó hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz añadió: "Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral, en el que todos vamos a trabajar para garantizar que no vuelva el triunfo de la derecha en Argentina que nos hizo retroceder tanto".

En ese sentido, Cerruti agregó que "estamos hablando de una mesa que define el armado electoral, tiene que ver con el PJ y el Frente de Todos". "El Presidente, como presidente del Partido Justicialista, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral", remarcó.

Si bien la portavoz no brindó mayores detalles, sí volvió a abrir las puertas a unas posibles PASO dentro del oficialismo: "El año pasado, el 17 de noviembre en un acto, el Presidente dijo que íbamos a ir a unas PASO, donde todos y todas iban a poder expresar el candidato que mejor los represente, bueno, en este comienzo de año, estamos viendo esos debates".

La agenda que impondrá el Gobierno para la mesa del Frente de Todos

Según detallaron desde el gobierno nacional, el lanzamiento será en una o dos semanas y habrá representantes de los gobernadores, de los sectores sindicales, de las organizaciones sociales y de los partidos que integran la coalición oficialista. El anuncio se hizo pocas horas después de que Máximo Kirchner reuniera una mesa, pero exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, en Merlo, aunque en Gobierno aseguraban que la decisión estaba tomada de antes.

Cerca del Presidente aclaraban que la mesa sería de carácter estrictamente político para discutir la estrategia electoral del Frente de Todos y no los temas de gestión, que no están sometidos a escrutinio. Ya alguna vez Alberto definió que la Presidencia no era un órgano colegiado y que le correspondía la toma de decisiones. "No se van a analizar las medidas de Gobierno", remarcaban.

La idea se complementaba con la propuesta de movilizar también al Partido Justicialista, cuyo consejo directivo se reunirá el 24 de febrero para convocar a un encuentro del congreso partidario. Tradicionalmente, en el PJ se designa en los años electorales una comisión de acción política (CAP) que se transforma en ese ámbito de discusión. Ahora sería esta mesa, cuyos integrantes tendrán que resolverse en los próximos días.